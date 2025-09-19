BURKINA-KOURITTENGA-KOUPELA-FASO MÊBO-REMISE-DON

Kourittenga/Faso Mêbo : L’équipementier sportif KRAS SPORT offre du materiel à l’initiative présidentielle

Koupéla, le 18 sept. 2025 (AIB)-Le responsable de l’équipementier sportif KRAS SPORT, Hubert Zoungrana, accompagné des membres de l’Association jeunesse en mouvement (AJEM), a remis, le jeudi 18 septembre 2025 à Koupéla, 1 tonne de ciment, 10 pelles, 100 moules et 1 benne de sable à l’initiative Faso Mêbo. C’était en présence du secrétaire général de la province du Kourittenga, représentant le Haut-commissaire, Fernand Wenceslas Y. N’do.

Le Président-directeur general (PDG) de l’équipementier sportif KRAS SPORT, Hubert Zoungrana et par ailleurs parrain de MAJEM Acte 11 (Maracana jeunesse en mouvement), en collaboration avec l’Association jeunesse en mouvement (AJEM), a offert le jeudi 18 septembre 2025, du materiel le jeudi 18 septembre 2025 à l’initiative Faso Mêbo.

Ce don est composé d’une tonne de ciment, de 10 pelles, de 100 moules et d’une benne de sable.

Pour le donnateur, ce geste est une réponse à l’appel du Président du Faso qui invite à la contribution de tout un chacun pour le développement des villes et des communes.

« KRAS SPORT est venu aujourd’hui à Koupéla d’où je suis nattif pour commencer à donner le tond. Nous allons le faire aussi dans d’autres contrées afin de contribuer un tant sois peu à l’édification de cette belle province du kourittenga», a-t-il déclaré.

Par ce geste, Hubert Zoungrana et l’AJEM, réaffirment leur engagement citoyen et leur volonté d’accompagner les initiatives locales. Ils ont saisi l’occasion pour inviter la population à emboîter leurs pas.

« Je lance un appel à tous les fils et filles du Kourittenga. Nous les encourageons à venir donner leur contribution pour l’édification de nos villes que nous disons aimer», exhorté le PDG de l’équipementier sportif KRAS SPORT.

L’initiative présidentielle « Faso Mêbo »a été lancée dans la province du Kourittenga le 19 août 2025.

Agence d’information du Burkina

