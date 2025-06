BURKINA-KOURITTENGA-INITIATIVE-HEURE-PATRIOTIQUE-POUR-REVERDIR

Kourittenga/Engagement patriotique pour le Vert : 2 881 plants mobilisés au profit des populations

Koupéla, 21 juin 2025 (AIB)- Dans le cadre de l’initiative « Une Heure pour reverdir le Faso », la direction provinciale des Eaux et Forêts, a mobilisé 2 881 plants constitués de 25 espèces au profit des structures décentralisées et déconcentrées de l’Etat, les communautés religieuses ainsi que la population.

Pour le directeur provincial des Eaux et forêts du Kourittenga, Soumaila Komi, l’objectif était d’appuyer l’opération « Heure Patriotique pour reverdir le Faso ».

« Je salue cette initiative des plus hautes autorités du pays et j’invite par ailleurs les populations à prendre soins des plants mis en terre afin qu’on puisse lutter contre la déforestation et contribuer à la restauration du couvert végétal », a-t-il souligné.

A cette occasion, le directeur provincial des Eaux et Forêts, a interpellé les populations sur les trois cas de menace à l’environnement que sont la divagation des animaux, la coupe abusive du bois et les feux de brousse.

