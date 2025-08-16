Burkina-Kourittenga-Religion-Catholique-Célébration-Assomption

Kourittenga/Eglise catholique : L’assomption célébrée à Koupéla à travers des prières pour le retour de la paix

Koupéla, 15 août 2025 (AIB)- Les fidèles catholiques de la paroisse Notre Dame des Grâces de Koupéla, à travers des prières et des chants de louange, ont célébré, ce vendredi 15 août 2025, la montée de la Vierge Marie au ciel auprès du père céleste. Cette messe de célébration de l’assomption de la Vierge Marie a été présidée par le curé de la paroisse, Abbé Pascal Tougma.

Les fidèles catholiques de la paroisse Notre Dame des Grâces de Koupéla, à travers des chants de louange, accompagnés des pas de danse, ont fait, le tour de l’église avec la Vierge Marie.

Suite à cette tournée, ils ont, à travers des prières, intercédé auprès de la Vierge Marie pour un retour rapide de la paix et de la sécurité au Burkina Faso.

« A travers cette célébration de l’assomption de notre mère, la Vierge Marie, elle intercède pour nous, auprès de son fils Jésus Christ, pour une bonne pluviométrie et pour le retour de la paix dans le pays», a indiqué le prêtre célébrant.

Agence d’information du Burkina

