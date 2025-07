BURKINA-KOURITTENGA-CELEBRATION-JUBILE D’OR-SACERDOTAL

Kourittenga/Église catholique : Abbé Maurice Belemsagha célèbre son jubilé d’or sacerdotal

Koupéla, le 26 juil. 2025 (AIB)- La cathédrale Notre-Dame des Grâces de Koupéla, a vibré, le samedi 26 juillet 2025, au rythme de la célébration de la messe du jubilé d’or sacerdotal de Abbé Maurice Belemsagha. C’était en présence entre autres, de fidèles catholiques, autorités religieuses, administratives, coutumières, militaires et paramilitaires d’ici et d’ailleurs.

Né le 14 février 1943 à Naftenga, l’Abbé Maurice Belemsagha a été ordonné prêtre le 8 juillet 1973 à la Cathédrale Notre-Dame des Grâces de Koupéla, soit 52 ans de vie religieuse, où il a pris sa retraite en 2009 à l’âge de 82 ans.

« Il était temps pour moi, de rendre grâce à Dieu, pour tout ce qu’il a fait et continue de faire dans ma vie et surtout de m’avoir associé à son humble amour, en me choisissant pour l’annonce de sa parole », a laissé entendre Abbé Belemsagha.

Anatole Belemsagha, un membre de la famille, a exprimé sa reconnaissance au seigneur qui a permis la célébration de ce jubilé d’or.

« La famille Belemsagha rend fermement cette action de grâce au seigneur, qui, a exaucé nos humbles prières, en faisant de notre fils son serviteur au milieu de son peuple sain. Que son Saint nom soit loué à jamais car 52 ans au service de son Seigneur, c’est vraiment une grâce inestimable », a-t-il soutenu

Dans son homélie, l’archevêque métropolitain de Kaya, Mgr Théophile Naré, a invité les fidèles à incarner l’image de l’élu du jour, qui est l’Abbé Maurice Belemsagha.

« Abbé Maurice Belemsagha s’est fait une boussole et c’est un père spirituel pour moi. Partout où il a fait son passage, l’une des plus grandes choses que l’on retient est qu’il a travaillé à briser des chaînes, à libérer les gens de l’attentisme et de la dépendance. Et, si je devais édicter l’homme en une seule phrase, c’est de dire qu’il est l’homme de l’auto-prise en charge», a témoigné Mgr Naré.

Il a traduit sa reconnaissance à tous ceux qui ont bénéficié de votre service sacerdotal de diacre et de prêtre.

« Je voudrais juste vous traduire notre reconnaissance pour la fraternité, l’amitié, exprimé au sein de la communauté sacerdotale. Je vous félicite pour ces 52 années de don de votre personne au Seigneur qui vous a associé à son ministère pour le salut des âmes de vos frères», a exprimé Mgr Gabriel Sayaogo.

Agence d’information du Burkina

