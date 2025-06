BURKINA-KOURITTENGA-MISSION-SENSIBILISATION-POLICE DE L’EAU

Kourittenga : Des promoteurs des unités d’eau sensibilisés sur le respect de la règlementation

Koupéla, 17 juin 2025 (AIB)- Le service de la Police de l’eau du Centre-Est, avec l’Agence de l’eau du Nakambé (AEN) et les autorités provinciales et communales, a procédé, ce mardi 17 juin 2025, au contrôle et à la sensibilisation des promoteurs des unités d’eau préemballées, de poste d’eau autonome, des exploitants des berges, sur le respect de la règlementation en vigueur dans les villes de Koupéla et Pouytenga.

Lors de cette tournée tenue le mardi 17 juin 2025, de la Police de l’eau du Centre-Est, dans les villes de Koupéla et Pouytenga, les différents promoteurs des unités de production d’eau préemballées et les exploitants des berges, ont salué cette visite.

Pour eux, cette sortie va permettre à toute personne exerçant cette activité à se conformer aux textes en vigueur pour le bonheur de toutes les populations.

Des postes d’eau autonome ont vu leurs activités suspendues pour de non-respect des règlements en vigueurs.

Le chef de service régional de la Police de l’eau, Ezéchias Ouédraogo, a encouragé les promoteurs des unités d’eau préemballées et de poste d’eau autonome à toujours rester conformes aux règlements en vigueur.

« Nous invitons l’ensemble des acteurs du domaine, que ce soit les exploitants des berges, les promoteurs des unités d’eau préemballées et ceux de poste d’eau autonome à suivre les instructions des autorités et se conformer vis-à-vis des règlements en vigueur en la matière afin d’éviter d’éventuels désagréments », a-t-il laissé entendre.

Il a déclaré être satisfait de la tendance évolutive des unités d’eau préemballées à aller vers la conformité ».

Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a invité les acteurs au strict respect des règlements qui va du soutien de la vision du gouvernement qui œuvre pour le bien-être des populations.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/ar