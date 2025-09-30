BURKINA-KOURITTENGA-KOUPELA-SESSION-ORDINAIRE-NOUVEAUX-MEMBRE

Kourittenga : Des nouveaux membres rejoignent la délégation spéciale

Koupéla, 29 sept. 2025 (AIB) – Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Koupéla, Moumouni Sagnon, a présidé, ce lundi 29 septembre 2025 à Koupéla, la 3ᵉ session ordinaire de l’année. L’un des points majeurs à l’ordre du jour a été la présentation et l’approbation du mandat de deux nouveaux membres.

La délégation spéciale de la commune de Koupéla, a tenu ce lundi 29 septembre 2025, la 3e session ordinaire de l’année 2025 ?

A l’ouverture des travaux, le conseil a procédé à la présentation des nouveaux membres de la délégation spéciale qui sont le chef de zone d’appui technique en élevage à Koupéla, précédemment en service à Pouytenga, Taram Kassoum, qui remplace Adama Konobo, affecté à Pouytenga.

La médecin chef du centre médical urbain de Koupéla, Leïla Traoré/Barry, qui succède à Boureima Kientéga, ancien major du centre.

La délégation spéciale de Koupéla est composée de 18 membres, dont 2 issus de la mairie (le président et le secrétaire communal), 6 représentants des confessions religieuses et des autorités coutumières, 7 agents techniques issus de divers services et 3 représentants d’associations ou d’ONG.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Koupéla, Moumouni Sagnon, a invité les nouveaux membres à s’engager pleinement dans leurs fonctions pour le bien-être de la population.

Il a notamment rappelé l’importance du secteur de l’élevage dans le développement rural.

« L’élevage a connu un changement institutionnel ayant impacté son fonctionnement. Aujourd’hui, avec ce rétablissement, nous comptons sur l’engagement des techniciens pour initier des projets cohérents et renforcer la production animale », a-t-il indiqué.

Le PDS de Koupéla, a également salué l’arrivée du nouveau médecin chef, en soulignant le rôle crucial du secteur de la santé dans la planification et la mise en œuvre des projets communautaires.

« Nous attendons de vous des éclairages techniques sur les questions de santé et une collaboration étroite pour le succès de nos initiatives sanitaires », a ajouté Moumouni Sagnon.

Présente dans la commune depuis deux ans, Leïla Traoré/Barry, a exprimé sa reconnaissance pour la confiance placée en elle.

« C’est un sentiment de joie et de curiosité qui m’anime. Pour réussir cette mission, je sollicite l’accompagnement de tous. Ensemble, nous relèverons les défis dans le domaine de la santé », a précisé Mme Traoré.

De son côté, Kassoum Taram, en poste à Koupéla depuis le 28 mars 2025, a partagé sa satisfaction d’intégrer la délégation spéciale ?

« Je suis fier de faire partie de cette équipe. En tant qu’agent technique, je m’engage à collaborer pleinement avec les membres et à donner le meilleur de moi-même », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo