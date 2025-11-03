BURKINA-KOURITTENGA-SPORT-MATCH-FINAL

Kourittenga/COUPDK 2025 : Dormund FC s’adjuge le trophée

Koupéla, 1er nov. 2025 (AIB)- La finale de la 12e édition de la Coupe de l’union pour la paix et le développement du Kourittenga (COUPDK), a connu son apothéose, ce samedi 1er novembre 2025 à Koupéla. Dormund FC a remporté la finale aux tirs au but face à Almeria FC, conservant son titre de champion.

Les équipes finalistes Dormund FC et Almeria FC ont offert un spectacle intense. Après 40 mn de jeux, le score est resté nul malgré plusieurs occasions de part et d’autre.

A l’issue du temps réglementaire, c’est aux tirs au but que les deux équipes se sont départagées et c’est Dormund FC qui s’est finalement imposé, conservant ainsi son titre de sacré champion.

Pour le promoteur de l’activité, François Xavier Nikiema, au-delà de la compétition cette activité est un espace de rassemblement pour un appel à la paix et à la fraternité.

« Dans un contexte où l’insécurité tente de nous divisé, le sport lui nous unis. Il nous permet de tenir bon, de croire à un lendemin meilleur d’où le choix de notre thème : Le ballon comme bouclier, sport et résilience face au défis sécuritaire », a t-il déclaré.

L’évenement a été un succès, grâce à la mobilisation de la jeunesse et aux innovations notamment la multiplication par deux des prix en jeu.

Ainsi l’équipe vainqueur Dormund FC en plus de la coupe, a reçu un jeu de maillots, des ballons et une somme de 500 000 F CFA.

Almeria FC, deuxième finaliste, une envelope de 400 000 F CFA et de l’équipement sportif.

Sa Majesté Naaba Yemdé, Kourit-Yir-Soaba, le gouverneur de la region du Nakambé, Colonel Aboudou Karim Lamizana ainsi que des autorités locales, coutumières et réligieuses, ont marqué l’événement par leur présence, témoignant de l’engagement communautaire en faveur du sport et de la cohésion sociale.

Agence d’information du Burkina

AWS/HB/OO