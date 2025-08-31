BURKINA-KOURITTENGA-LOISIRS-COMPETITION-BELOTE

Kourittenga/Compétition de belote : Une équipe de Koupéla sacrée championne de la 7e édition

Koupéla, 30 août 2025 (AIB)- Ce samedi 30 août 2025, s’est tenue, à l’école Tambella « A » de Koupéla, la 7e édition de la compétition de belote, organisée par la Fraternité Belote Club de Koupéla. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, qui a donné le top de départ de la compétition.

La 7e édition de la compétition de belote, organisée par l’association de Fraternité Belote Club de Koupéla, a réuni ce samedi 30 août 2025, à Koupéla, les clubs de beloteurs venus de Banfora, Ouagadougou, Boulsa, Pouytenga, Tenkodogo, Fada et Koupéla.

« On a enregistré au départ dix tables de beloteurs, composées chacune de quatre équipes dont deux beloteurs par équipe », selon le président du comité d’organisation, Philipe Kéré.

A l’issue de la compétition, c’est une équipe des beloteurs de Koupéla, classée première, qui a remporté le premier prix composé, du maillot jaune, d’une somme de 100 000 FCFA et un trophée.

La deuxième place a été occupée par une équipe de Ouagadougou, qui est repartie avec le maillot bleu et une somme de 70 000 FCFA.

La troisième place est encore revenue à une équipe de Koupéla, qui a reçu le maillot vert et une somme de 50 000FCFA.

Enfin, le quatrième prix, composé d’une somme de 30 000FCFA, est revenu à une des équipes de Ouagadougou.

Celle venue de Banfora, a reçu un prix, nommé, « prix de la combativité ».

« Nous sortons très satisfaits quant au déroulement de cette compétition. Nous traduisons toute notre reconnaissance à tous ceux, qui, manifestement ou dans l’anonymat, ont apporté leur soutien à la réalisation de cette compétition », laissé entendre M. Kéré.

Le parrain de l’activité, l’honorable Paul Lourgo, a félicité les organisateurs pour l’initiative qui, selon lui, valorise les jeux de loisir.

« Ces occasions créent un cadre sain de détente et de fraternité. C’est des moments simples qui font naitre la solidarité et le respect mutuel, une valeur qui renforce le vivre ensemble pour un Burkina meilleur et paisible», a-t-il déclaré.

Avec pour phrase maitresse « Gagnez avec honneur, perdez avec sourire et surtout profitez de ce moment de fraternité. ». A conclu le parrain de l’activité.

Pour le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, de telles activités symbolisent l’engagement en faveur de la promotion des loisirs et d’une société plus solidaire et plus unie.

« La belote est une activité ludique qui stimule la réflexion tout en favorisant l’esprit d’équipe et renforce les liens sociaux. Chose qui va sans doute contribuer au raffermissement de la cohésion sociale dans ce contexte sécuritaire et participer à l’animation et au rayonnement de notre province », a-t-il souligné.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo