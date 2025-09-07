BURKINA-KOURITTENGA-MOULOUD-COMMEMORATION

Kourittenga/Commémoration du Mouloud à Koupéla : Des prières pour le retour de la paix au Burkina Faso

Koupéla, 05 sept. 2025 (AIB)- Les fidèles musulmans du village de Zaogo, dans la commune de Koupéla, ont célébré le Mouloud 2025 dans la nuit du 4 au 5 septembre. Cette commémoration de la naissance du prophète Mahomet a été placée sous le signe de la cohésion sociale et du vivre-ensemble, avec des prières pour le retour de la paix au Burkina Faso.

La cérémonie de la commémoration de la naissance du prophète Mahomet, s’est tenue dans la nuit du 4 au 5 septembre 2025, sous la direction du président de la communauté musulmane de Zaogo, Cheick Dawendé Haïdara.

Les fidèles ont lu le Saint Coran et ont fait des invocations pour la sécurité et la paix dans le pays.

Venus des quatre coins du village, hommes, femmes et enfants ont veillé ensemble, en implorant le Tout-Puissant de ramener la paix au pays des Hommes intègres.

Pour Cheick Dawendé Haïdara, « la célébration du Mouloud nous rappelle la naissance du Prophète. C’est une occasion pour les fidèles de se ressourcer dans la vie exemplaire du Messager d’Allah, qui contient toutes les valeurs positives dont l’humanité a besoin pour construire un monde de paix, de justice, de solidarité et de tolérance. Nous implorons Allah pour que la paix revienne au Burkina Faso. Sans la paix, on ne peut rien faire. »

Il a également adressé ses bénédictions au Chef de l’Etat, aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui, selon lui, « se battent jour et nuit pour le retour de la paix. »

Cheick Dawendé Haïdara a invité tous les Burkinabè à l’union sacrée, se disant convaincu que Dieu exaucera leurs vœux et que le pays retrouvera la paix.

Il a par ailleurs souligné que la jeunesse est le moteur du développement et a exhorté les jeunes à s’unir et à travailler pour un Burkina meilleur.

Le président de la communauté musulmane de Zaogo, a souhaité une bonne fête de Mouloud 2025 à la communauté musulmane et à toute la nation burkinabè, tout en renouvelant son appel à tous les citoyens de prier Allah, le Tout-Puissant, pour le retour de la paix et de la sécurité.

Agence d’information du Burkina

