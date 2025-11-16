Burkina-Kourittenga-Renforcement-Capacité-OSC

Kourittenga/CIFOEB : Les compétences des OSC et associations locales renforcées

Koupéla, 14 nov. 2025 (AIB)- Le Centre d’information, de formation et d’études sur le budget (CIFOEB), a tenu du lundi 10 au vendredi 16 novembre 2025, une session de formation de renforcement des compétences au profit d’une vingtaine d’acteurs des organisations de la société civile de Koupéla. L’activité s’inscrit dans le cadre du programme d’incubation du CIFOEB, s’exécutant sous l’appui financier de l’ONG Enabel.

Durant cinq jours, ce sont des modules entre autres, sur la nouvelle règlementation et gouvernance des associations, l’intelligence collective leadership et management des organisations, la transparence et redevabilité des OSC/associations, qui ont fait l’objet de communication au profit des acteurs des organisations de la société civile de Koupéla.

Le directeur exécutif du CIFOEB, Drissa Ouattara, a indiqué que l’objectif de cette incubation est de doter aux OSC locales, des outils nécessaires en renforcement de leur légitimité et de leur crédibilité à contribuer de manière qualitative aux stratégies de développement local.

A en croire M. Ouattara, l’ensemble de ces thématiques développés va contribuer à accroitre la capacité des OSC et de propulser leurs visions et susciter plus d’engagement pour le développement local.

Les bénéficiaires de ce renforcement de compétences ont souligné la pertinence des modules développés qui seront d’une grande nécessité dans la mise en œuvre de leurs actions.

Les bénéficiaires ont par ailleurs rassuré de leur ferme volonté à réinvestir les compétences acquises sur le terrain.

Agence d’information du Burkina

AWS/HB/OO