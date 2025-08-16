Burkina-Kourittenga-Journée-Culturelle-unBayiri-Daaré

Kourittenga/Baskouré : La cohésion sociale au centre des journées culturelles « Bayiri Daaré »

Koupéla, 15 août 2025 (AIB) -Les ressortissants de Baskouré ont célébré, ce vendredi 15 août 2025 sur le terrain de l’école publique Baskouré A, la tolérance et le vivre-ensemble lors de l’événement «Bayiri Daaré». L’Association Solidarité Baskouré a également participé pour encourager la communauté dans le vivre-ensemble.

Plusieurs activités ont été organisées, ce vendredi 15 août 2025 sur le terrain de l’école publique Baskouré A, dont un Rassandaaga, des jeux de société, un match de gala féminin et la finale de la coupe des dignitaires de Baskouré.

La coupe des dignitaires a opposé l’équipe de Wolgo à celle de Baskouré.

C’est à la séance de tirs au but que l’équipe de Baskouré a remporté le match sur un score de 1 à 0.

L’équipe perdante a reçu une somme de 55 000 F CFA et l’équipe gagnante, une enveloppe de 65 000 F CFA plus le trophée.

Le porte-parole de Sa Majesté Naaba Sonré de Baskouré, Alain Joseph Naré, a salué la mobilisation.

Il a invité la population à cultiver la fraternité afin de promouvoir le développement local.

« Je suis content de voir les fils et filles de Baskouré et surtout la présence de tous les chefs coutumiers de la commune. J’invite les ressortissants de notre commune à s’impliquer et à laisser nos divergences », a-t-il déclaré.

Clarisse Nadembega/Zoungrana, une ressortissante de Baskouré et par ailleurs présidente de l’Association des femmes juristes du Burkina Faso, s’est réjouie de l’initiative.

«Cela permet aux fils et filles de Baskouré de vivre la solidarité, la fraternité, tout cela concourt au développement de la commune et à la cohésion sociale », a-t-elle ajouté.

Rendez-vous de « Bayiri Daaré » de Baskouré est donc pris pour l’année prochaine.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo