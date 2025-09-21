BURKINA-KOURITTENGA-MAJEM-CONFERENCE-FASO MEBO

Kourittenga/AJeM : Une conférence publique sur l’initiative « Faso Mêbo » pour sensibiliser la jeunesse

Koupéla, 19 septembre 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la province du Kourittenga, Fernand Wenceslas Y. N’Do, représentant le Haut-commissaire, a présidé, le vendredi 19 septembre 2025 à Koupéla, une conférence publique sur l’initiative « Faso Mêbo », dans le cadre des 72 h d’activités marquant la 11ᵉ édition de l’Association jeunesse en mouvement (AJeM).

Placée sous le thème : « Jeunesse du Kourittenga, par le sport et nos contributions diverses, soyons utiles à notre patrie : soutenons l’initiative patriotique Faso Mêbo », la conférence publique tenue le vendredi 19 septembre 2025 à Koupéla, visait à sensibiliser la jeunesse sur l’importance de son engagement citoyen.

Le thème a été développé par le Lieutenant Abdoul Fatah Sawodogo, coordonnateur régional de « Faso Mêbo » pour la région du Nakambé.

« Il a d’abord été question de définir et de présenter le contexte, les objectifs, les missions et les justifications de l’initiative Faso Mêbo. Ensuite, nous avons établi un lien avec le thème central de la conférence à savoir l’implication de la jeunesse dans le cadre de cette initiative présidentielle », a-t-il dit.

Le Lieutenant Sawodogo, a expliqué que le projet a été lancé à Tenkodogo où il fonctionne très bien.

« Nous sommes actuellement en phase de mise en œuvre dans le Kourittenga et nous pensons qu’après l’ouverture officielle tout se déroulera correctement », a-t-il précisé.

Lieutenant Abdoul Fatah Sawodogo, a invité les participants à soutenir activement cette initiative présidentielle.

«Nous voulons offrir une nouvelle image à nos villes. Nous espérons que, d’ici deux à trois ans, notre Eldorado devienne une réalité. Nous attendons de la population des dons concrets : sable, ciment, huile moteur et tout ce qui touche à la production locale. Nous avons également besoin de compétences techniques », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président de l’Association Jeunesse en Mouvement (AJeM), Alain Désiré, s’est dit satisfait de la mobilisation et des échanges.

« Le choix du thème de cette année, axé sur le patriotisme est pleinement justifié. Nous pouvons dire que l’objectif est atteint car AJeM est avant tout une association à vocation pédagogique. Le maracana constitue pour nous un cadre idéal pour mobiliser les jeunes autour des valeurs que nous défendons : la solidarité, la citoyenneté et le patriotisme », a-t-il déclaré.

Il a également salué l’initiative « Faso Mêbo » et a remercié le camarade Président, le Capitaine Ibrahim Traoré, pour cette initiative qui encourage la participation citoyenne et patriotique de la population.

Le secrétaire général de la province du Kourittenga, Fernand Wenceslas Y. N’Do, a salué la pertinence du thème et la qualité de l’intervention.

« Nous avons été édifiés par le contenu des modules qui nous ont été présentés ainsi que par la maîtrise du thème par le conférencier. Au nom du Haut-commissaire de la province, nous réitérons sincèrement notre reconnaissance au conférencier ainsi qu’à l’Association Jeunesse en Mouvement et à tous ses partenaires pour cette belle initiative en faveur de la jeunesse du Kourittenga», a-t-il poursuivi.

Rendez-vous est donné pour la grande finale du MAJeM, prévue ce samedi 20 septembre, sur le terrain du secteur 03 de Koupéla.

Agence d’information du Burkina

