Kourittenga/ADEJA : Le bilan des activités du premier semestre de jugé satisfaisant

Koupéla : L’Association pour le développement de l’enfant et de la jeunesse en Afrique (ADEJA), a jugé, ce samedi 02 août 2025 à Koupéla, que le bilan du premier semestre de ses activités de l’année 2025, est satisfaisant. C’était lors de l’assemblée générale ordinaire de l’association, placée sous la présidence du secrétaire général de la province du Kourittenga, Fernand N’Do.

L’assemblée générale de l’Association pour le développement de l’enfant et de la jeunesse en Afrique (ADEJA), a été tenue ce samedi 02 août 2025 à Koupéla.

L’objectif de cette rencontre était d’établir le bilan des activités, morales et financières du premier semestre de l’ADEJA, programmer les activités du second semestre et envisager les perspectives de fusion de l’ADEJA avec l’Association jeunesse promotion (AJP).

Selon le secrétaire général de l’Association (ADEJA), Mariam Kafando/Zongo, ce cadre était de pouvoir mûrir des réflexions pour une mise en œuvre efficace des activités.

« Nous sortons satisfaits car malgré que l’association fonctionne sous ses propres fonds qui sont d’ailleurs insuffisants, nous avons pu mener des activités un peu partout dans les villages avec les personnes déplacées internes et des femmes sur la fabrication du savon, le nettoyage des lieux publics et bien d’autres », a-t-elle fait savoir.

Salamata Badini, membre de l’association, a réaffirmé l’engagement des membres à s’investir par tous les moyens possibles pour la mise en œuvre efficace des activités du deuxième semestre.

« Dans ce cas de figure, des ressources financières doivent être mobilisées pour la bonne marche des activités et j’invite l’ensemble à être des acteurs pleins vu que nous ne disposons pas de ressources externes», a-t-elle exhorté.

Le président de l’ADEJA, Maurice Kaboré, a précisé que l’objectif principal de la fusion des deux associations, c’est de pouvoir contribuer de manière significative au développement et à l’autonomisation des femmes et des personnes vulnérables.

L’Association pour le développement de l’enfant et de la jeunesse en Afrique (ADEJA), intervient dans la promotion du bien-être des enfants, la santé, l’assainissement et le développement.

L’activité a été parrainée par le manager général de la radio, Dauphin FM de Koupéla, Amédée Wend-La-Sida Silga.

