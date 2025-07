BURKINA-KOURITTENGA-FORMATION-ACTEURS-DEVELOPPEMENT

Kourittenga : 35 acteurs outillés sur le féminisme et les violences basées sur le genre

Koupéla, 11 juil. 2025 (AIB)- La Coalition agir contre les violences basées sur le genre (Faso CAC-VBG), a outillé, du mercredi 09 au vendredi 11 juillet 2025 à Koupéla, plus d’une trentaine d’acteurs issus des associations partenaires, des médias et des services techniques des ministères, sur le féminisme et les violences basées sur le genre. Cet atelier s’est réalisé avec l’appui financier de Feminist opportunities now (FON).

L’atelier de formation tenu du mercredi 09 au vendredi 11 juillet 2025 à Koupéla, entre dans le cadre de la mise en œuvre de son projet « Plaidoyer pour l’amélioration du cadre de prévention et de prise en charge des violences basées sur le genre au Burkina ».

35 acteurs issus des associations partenaires, des médias et des services techniques de ministères ont vu leurs compétences renforcées sur les questions liées au féminisme et aux violences basées sur le genre dans toutes ses formes.

Le responsable des projets et suivi-évaluation de l’Organisation pour de nouvelles initiatives en développement et santé (ONIDS), Eugène SOME, cet atelier était de contribuer à renforcer les capacités des acteurs sur les violences basées sur le genre et de pouvoir communiquer de façon convenable et juste l’identité du féminisme auprès des communautés.

« A l’issue de cet atelier de formation, nous attendons des participants des actions concrètes pour une prise de conscience à grande échelle sur les questions liées aux genres, aux violences basées sur le genre et sur le féminisme », a-t-il fait savoir.

Les participants ont exprimé leur volonté d’être des relais et à continuer la sensibilisation auprès des communautés.

« Nous sommes bien éclairés sur les violences basées sur le genre dans toutes ses formes et sur le concept du féminisme, chose qui nous permettra de véhiculer des mots justes et convenables liés à ces thématiques au bénéfice des communautés», a laissé entendre l’un des participants.

La Coalition agir contre les violences basées sur le genre (Faso CAC_VBG), regroupe l’ONIDS, l’Initiative des jeunes femmes en actions pour le développement (IJFAD), le Réseau elles du sahel au Burkina (EDS) et l’Association teeg-Wendé des femmes déplacées internes du Gourma (ATFDI).

Elle intervient dans les régions du Centre-Est, du Centre et de l’Est.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo