Burkina-Kourittenga-VBG-Formation-Numérique

Kourittenga : 16 jours d’activisme contre les VBG et les violences numériques au cœur d’un panel.

Kourittenga, le 03 dec. 2025 (AIB)-Dans le cadre de la campagne des 16 jours d’activisme contre les Violences basées sur le genre (VBG), la direction provinciale en charge de l’Action humanitaire du Kourittenga en collaboration avec des acteurs de l’humanitaire, des droits humains et de la sécurité, a organisé un panel d’échanges, le mercredi 03 décembre 2025 à Koupéla. Cette activité a été financée par l’Agence belge de développement (Enabel).

Présidée par le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, la rencontre s’inscrit dans une dynamique de prévention et de lutte contre toutes les formes de violences, particulièrement celles perpétrées dans l’espace numérique.

Elle a été placée sous le thème: « Tous unis pour mettre fin à la violence numérique contre toutes les femmes et les filles».

Le Haut-commissaire a salué l’initiative et a rappelé l’urgence d’agir contre «la montée des violences numériques nécessite une réponse collective, coordonnée et durable, afin de protéger efficacement les femmes et les filles, principales victimes de ces dérives».

Le panel a été marqué par 04 communications majeures, chacune apportant un éclairage essentiel sur les différentes dimensions du phénomène.

Ce sont, la violence basée sur le genre, présentée par Hamed Ouangré, de la direction provinciale de l’Action humanitaire, les violences numériques faites aux femmes, par Lucie Tankoano de Koupéla Start-up International, le rôle des Officiers de police judiciaire (OPJ) dans la répression des violences numériques et de la cybercriminalité et le cadre juridique de la répression des violences numériques basées sur le genre, présenté par un representant du tribunal de Koupéla.

Ces communications ont permis aux participants d’identifier les formes de violences en ligne les plus courantes, d’en comprendre les implications psychologiques et sociales, et d’appréhender les mécanismes de dénonciation et de prise en charge.

La représentante et intérimaire de la directrice provinciale de l’Action humanitaire du Kourittenga, Rakieta Oubda/Balima, est revenue sur l’importance de ce panel.

« L’objectif principal est de renforcer la compréhension des communautés sur les risques liés aux violences numériques, tout en encourageant une mobilisation collective pour prévenir ces actes et protéger les victimes».

Elle a également insisté sur la nécessité pour les jeunes, parents et responsables communautaires de s’approprier les outils de prévention afin de contrer les formes émergentes d’exploitation et d’abus sexuels en ligne.

Napam Boumb Naaba, representant de sa majesté Naaba Yemdé, le Kourit-Yir-Soaba, s’est dit satisfait de la formation.

«J’ai énormément appris sur les méthodes de signalement, le rôle des structures compétentes et les comportements à adopter pour se protéger dans l’espace numérique. l’initiative contribue à réduire l’ignorance et à responsabiliser les citoyens face aux dangers du digital », a-t-il dit.

La rencontre s’est achevée sur un appel fort à la mobilisation de tous les acteurs institutionnels, communautaires et individuels pour mettre fin aux violences en ligne.

Agence d’information du Burkina

AWS/HB/OO