Koupéla : Plus d’une centaine d’élèves du lycée Kourita de Koupéla sensibilisés sur les enjeux des réseaux sociaux

Kourittenga, 16 avril 2025 (AIB)- L’Association solidarité et éveil communautaire (ASECO), a tenu le mercredi 16 avril 2025 au lycée Kourita de Koupéla, une séance de sensibilisation sur les enjeux des réseaux sociaux au profit des élèves dudit établissement. La séance a réuni plus d’une centaine d’élèves de l’établissement.

Placée sous le thème : « L’utilisation rationnelle des réseaux sociaux pour un meilleur impact scolaire et social », les avantages, les inconvénients des réseaux sociaux et les comportements à adopter face aux réseaux sociaux, sont entre autres, les points qui ont animés la sensibilisation tenue par l’Association solidarité et éveil communautaire (ASECO) au profit des élèves du lycée Kourita de Koupéla.

Selon le chef de service de la communication de la direction provinciale en charge de l’Enseignement Secondaire du Kourittenga, Jean Didier Malgoubri, il était plus que nécessaire de sensibiliser les élèves sur l’utilisation convenable des réseaux sociaux.

« L’ASECO a bien voulu aider les élèves à comprendre que derrière les avantages des réseaux sociaux, il ya des risques», a-t-il indiqué.

M. Malgoubri, a invité les élèves à utiliser judicieusement le réseau social au risque d’exposer leur vie privée ou de faire du tort à eux-mêmes et aux autres.

Il a également remercié l’association pour l’initiative.

Les élèves ont traduit leur gratitude à l’ASECO pour l’initiative.

« Je suis sortie satisfaite de cette séance de sensibilisation car cela nous a permis de mesurer les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux», a confié Jessica Ingrid Taryidga, une élève en classe de 2nd.

Elle a invité ses camarades à faire beaucoup d’attention aux réseaux sociaux pour ne pas se créer des problèmes.

L’élève Cédric Yaméogo, a également marqué sa satisfaction de ce qu’il a bénéficier lors de la séance sensibilisation.

« Jai compris que les réseaux sociaux constituent un danger pour la vie scolaire. Ils sont parfois les causes de la diminution de performance et de concentration des élèves en milieu scolaire et dans la vie sociale », a-t-il fait savoir.

Le premier responsable de l’établissement, a exhorté les élèves à s’approprier de la leçon donnée lors de la sensibilisation et a traduit sa reconnaissance à l’ASECO pour l’initiative.

Le président de l’Association, Lamoussa Robgo, a indiqué qu’au regard de l’impact des réseaux sociaux sur les jeunes scolaires, il est nécessaire que les élèves soient sensibilisés sur les tenants et les aboutissants des réseaux sociaux.

« Il y a pleine de bonnes sources d’information sur les réseaux sociaux qui peuvent aider les élèves dans leurs études. Malheureusement, ils laissent ces sources pour autres choses qui leur créent des ennuis. Nous sortons satisfait car lors des échanges avec les élèves, nous nous sommes rendu compte qu’ils ont bien compris et qu’ils connaissaient pas mal de chose déjà», a ajouté M. Robgo.

Il a invité les élèves à plus réticence face aux réseaux sociaux mais surtout de les utiliser convenablement en cas de besoin et bénéficier de ces avantages.

Lamoussa Robgo, a indiqué, que l’initiative va s’étendre aux autres établissements scolaires du Kourittenga.

