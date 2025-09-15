KOULSE – PALUDISME – FIEVRE JAUNE – VACCINATION

Koulsé/Vaccination contre le paludisme et la fièvre jaune : Un plaidoyer pour pour une mobilisation communautaire à Kaya

Kaya, 12 septembre 2025 (AIB) – La Direction régionale de la santé des Koulsé, a organisé le vendredi 12 septembre 2025 une rencontre d’information et de plaidoyer auprès des acteurs communautaires de la région au profit de l’introduction du nouveau vaccin contre le paludisme dans le programme élargi de vaccination du Burkina Faso.

Le Burkina Faso a franchi une étape historique dans la lutte contre le paludisme, principale cause de morbidité et de mortalité, chez les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans, en introduisant le vaccin antipaludique R21/Matrix M avec un passage à l’échelle nationale en 2025.

Cette rencontre de Kaya qui a réuni autorités administratives, coutumières, religieuses, société civile et les médias locaux, a permis de présenter les enjeux de cette nouvelle étape de la lutte contre le paludisme et de solliciter un engagement collectif pour son succès.

Selon le Dr Palamanga OUOBA, directeur régional de la santé, les enfants nés depuis janvier 2025 et âgés de 5 mois sont éligibles à la vaccination R21/Matrix M. Trois doses, suivies d’une quatrième dose booster respectivement au 5e, 6e, 7e et 15e mois, offrent une protection optimale. Les parents doivent s’assurer que leurs enfants respectent le calendrier vaccinal tout en combinant autres mesures préventives comme l’utilisation de la moustiquaire imprégnée à longue durée d’action.

La rencontre a également permis d’informer les participants d’une campagne locale de vaccination contre la fièvre jaune en cours du 10 à au 16 septembre 2025. La population cible attendue est de 526 345 personnes du district de Kaya âgées de 9 mois à 60 ans. Cette campagne est une réponse au regain de cette maladie mortelle dans certaines localités du Burkina Faso. En 2024, 20 cas d’ictère fébrile testés positifs ont été rapportés, suivis de 16 cas confirmés en mai 2025, principalement dans huit districts sanitaires, dont Kaya.

Le secrétaire général de la région Madame Bernadette Adenyo/Sermé qui a président la rencontre a insisté sur l’importance de la mobilisation de tous les acteurs locaux pour le succès de ces campagnes de vaccination. « Le rôle de chacun est essentiel, que ce soit des autorités, des leaders communautaires, des religieux, des associations ou des médias. Tous doivent sensibiliser et encourager les populations à se faire vacciner », a-t-elle déclaré. Elle a exprimé sa conviction que la mobilisation collective permettra de renforcer la résilience des populations face à ces menaces sanitaires.

Les participants ont salué cette avancée majeure dans la lutte contre le paludisme et la riposte contre la fièvre jaune. Sur place, chacun a reçu une dose de vaccin contre la fièvre jaune et une carte de vaccination. Ils se sont engagés à sensibiliser les communautés afin d’assurer une couverture vaccinale optimale au profit des cibles.

Agence d’Information du Burkina

