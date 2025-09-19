Burkina-Koulsé-Paludisme-Lutte

Koulsé : Une association lance une campagne digitale pour lutter contre le paludisme

Kaya, 18 septembre 2025 – L’Association des Femmes, Éducation, Santé et Développement (AFESD) a lancé, le 18 septembre 2025, une campagne digitale de lutte contre le paludisme. C’était au cours d’un atelier marqué par un engagement public de divers acteurs sociaux, dont des journalistes, des blagueurs, et des leaders d’opinion de l’aire sanitaire de Kaya.

Convaincus que le paludisme peut être éradiqué, les participants à cet atelier ont matérialisé leur engagement à la lutte, en apposant leur signature sur un tableau. Un acte qui témoigne de la solidarité avec l’AFESSD et de l’engagement de la communauté pour bloquer la maladie.

Le Médecin Chef du District Sanitaire de Kaya (MCD), Dr Lamine Ouédraogo a rappelé que le paludisme reste la principale cause de consultation et d’hospitalisation dans les formations sanitaires de son ressort, malgré les efforts déployés par l’État et les acteurs de la santé.

Selon les données du premier semestre 2025, 43 592 cas de paludisme ont été enregistrés dans le district, dont 2 346 cas graves. Il a salué l’initiative de l’AFESD, qui vient renforcer le dispositif de lutte existant.

Le Naaba Tigré de Kaya, représentant des coutumiers présents, a exhorté la participation à s’impliquer activement dans cette campagne pour le bien-être des femmes et des enfants.

La présidente de l’AFESD, Saïbata Sawadogo a indiqué que la campagne vise à réduire de manière significative le taux de mortalité lié au paludisme chez les femmes et les enfants. Elle a appelé à la mobilisation des médias et des blagueurs pour diffuser massivement les messages de sensibilisation via les différents canaux de communication, afin de toucher le plus grand nombre de personnes possible.

Cette campagne digitale s’inscrit dans le cadre du projet «Contribution à la réduction de la mortalité maternelle et infantile due au paludisme », un programme stratégique qui œuvre pour l’implication active des femmes et des filles dans les processus de décision sanitaire. Le projet prévoit également de renforcer les efforts de sensibilisation dans toute la région afin de lutter efficacement contre cette maladie.

Agence d’information du Burkina

AIO/yos