Koulsé/Journée mondiale de la qualité : l’ABNORM sensibilise des acteurs socioéconomiques à Kaya

Kaya, 13 nov. 2025 (AIB) – L’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) a organisé jeudi à Kaya un atelier d’information et de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et le contrôle au profit des acteurs socioéconomiques de la région des Koulsé.

Cet atelier a permis à l’ABNORM de sensibiliser les acteurs socioéconomiques de la région des Koulsé sur l’importance de la qualité pour la prospérité des organisations, la promotion de l’innovation, la satisfaction des clients, ainsi que l’amélioration continue des produits et services.

Le thème de cette Journée mondiale, « Qualité : penser différemment », vise, selon le directeur de la métrologie, Issa Sawadogo, représentant le directeur général de l’ABNORM, à encourager l’abandon des méthodes figées en favorisant l’intégration de pratiques de gestion innovantes et inclusives.

Pour le représentant du directeur régional en charge des industries des Koulsé, Cheick Abdoul Karim Ouédraogo, ce thème s’inscrit dans une volonté d’adaptation et de résilience face aux défis mondiaux.

L’atelier a été marqué par trois communications portant sur la présentation de l’ABNORM, les bonnes pratiques d’hygiène dans les unités de transformation agroalimentaire et le contrôle métrologique des produits préemballés et des distributeurs routiers.

Les échanges interactifs facilités par les experts de l’ABNORM ont permis de renforcer l’appropriation des normes et des pratiques chez les participants.

Pour les participants, la tenue de cette session a été bénéfique dans la mesure où elle contribuera à améliorer leurs produits.

« La qualité est un levier essentiel pour nos entreprises dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus exigeants », a affirmé Alassane Pafadnam, transformateur à Kaya.

Il a précisé que les nouvelles connaissances acquises leur permettront de renforcer la qualité de leurs produits.

L’ABNORM joue un rôle de premier plan dans la promotion de la qualité et la mise en œuvre de normes qui garantissent la sécurité des consommateurs et la compétitivité des entreprises burkinabè.

La Journée mondiale de la qualité est célébrée chaque année le deuxième jeudi du mois de novembre. Le choix de la ville de Kaya pour cette édition est, selon le directeur de la métrologie, en phase avec les efforts de décentralisation menés par l’ABNORM dans le but de rapprocher les initiatives de qualité des populations et des entreprises locales.

Agence d’Information du Burkina

AIO/bak