Koulsé/Immersion Patriotique : 1 391 jeunes patriotes prêts à impacter leur génération

Kaya, 9 septembre 202, (AIB) – La cérémonie de clôture de l’immersion patriotique obligatoire, s’est déroulée le mardi 9 septembre 2025 à la

place du défilé de Kaya. Placée sous la présidence du Gouverneur de la région, la cérémonie a réuni des autorités administratives, militaires, paramilitaires, ainsi que des parents et les jeunes « immergés ».

C’est dans une ambiance de fierté pour un défi relevé et pour des résultats tangibles, que la cérémonie de clôture de l’immersion patriotique dans la région des Koulsé s’est tenue le mardi 9 septembre 2025 à la Place du défilé de Kaya. Elle a été marquée par des discours, une démonstration de premiers secours, une remise symbolique des attestations et un défilé des immergés.

« Chers jeunes bachelières et bacheliers, officiellement votre immersion à Kaya s’achève aujourd’hui. Mais votre véritable mission ne fait que commencer. » a déclaré le colonel-major Z. Blaise Ouédraogo, gouverneur de la région des Koulsé, par ailleurs président régional de l’immersion patriotique dans son discours de clôture.

« vous venez de faire preuve d’une capacité d’adaptation dans un milieu qui vous est plus ou moins nouveau peut-être étranger ou étrange pour certains. » a-t-il relevé avant de se convaincre que les jeunes bacheliers sont désormais des citoyennes et citoyens conscients des défis actuels et à venir et capable de participer à la lutte contre le terrorisme.

Les rappelant leur rôle d’ambassadeurs des valeurs patriotiques, de modèles de discipline et de résilience dans leur génération, le colonel-major a appelé les jeunes patriotes à dire désormais non à l’asservissement et oui à la liberté et à la souveraineté du Burkina Faso.

Exprimant sa satisfaction pour les résultats obtenus, le président de la cellule régionale de l’immersion patriotique a salué l’engagement des acteurs qui ont œuvré trente jours durant à faire de cette première édition une réussite.

« Votre sens du management a constitué le pilier central autour duquel s’est déroulée l’immersion. » a reconnu le Colonel-Major Z. Blaise Ouédraogo.

Natéwendé Achille Ouédraogo, porte-parole des immergés, quant à lui, a rendu hommage au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour sa brillante initiative avant d’exprimer sa gratitude à tous les encadreurs pour leurs accompagnements multiformes.

« A l’issue de cette immersion patriotique, nous sommes prêts, engagés et déterminés à défendre les intérêts vitaux de notre patrie jusqu’au sacrifice suprême » a rassuré le jeune patriote.

A en croire Janvier Zougmoré, porte-parole des encadreurs, les immergés ont reçu, au-delà des 30 jours de vie en communauté et des exercices physiques, des modules essentiels portant sur l’histoire du Burkina Faso, le civisme et l’éthique, la protection de l’environnement, et les premiers secours.

Pour le chef de service encadrement pédagogique de la direction régional des enseignements post- primaire et secondaire, les immergés ne sont pas seulement des bacheliers, mais des porte-étendards qui ont su cultiver les valeurs cardinales de travail, de discipline, de solidarité et d’intégrité.

La cérémonie s’est conclue sous une pluie battante, par un défilé riche en couleurs et en symbole. Les jeunes patriotes ont défilé devant leurs familles et les autorités, montrant ainsi leur fierté d’avoir pris part à cette immersion patriotique.

Agence d’information du Burkina

AIO/bbp