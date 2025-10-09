BURKINA-KOULSE-EDUCATION-CONFÉRENCE-ANNUELLE-ENCADREURS PÉDAGOGIQUES

Koulsé/Éducation : Les réformes éducatives et les situations d’intégration au menu de la conférence annuelle des encadreurs pédagogiques 2025 du primaire

Kaya, 8 oct.2025 (AIB) – Les encadreurs pédagogiques du primaire de la région des Koulsé tiennent, du 8 au 11 octobre 2025 à Kaya, leur conférence annuelle dédiée aux réformes éducatives et aux situations d’intégration. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le conseiller technique du gouverneur de la région des Koulsé, Rasmané Nikiéma.

Cette conférence, qui constitue un cadre d’échanges, de réflexion et de partage d’expériences, est placée sous le thème principal : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration », et le sous-thème : « Appropriation du Cadre d’orientation de la formation continue et de l’encadrement pédagogique (COFCEP) ».

Le premier vice-président de la délégation spéciale communale de Kaya, Adama Simporé, a salué l’engagement des encadreurs pédagogiques de la région. Il a également souligné l’importance du rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des réformes éducatives.

Le directeur régional de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle, Moussa Ouédraogo, a invité les participants à une participation active et constructive. Il a rappelé l’importance de la collaboration et de l’ouverture durant ces journées de réflexion.

Le représentant du gouverneur de la région des Koulsé, Rasmané Nikiéma, a rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité, aux Volontaires pour la défense de la patrie, ainsi qu’aux personnels éducatifs tombés sur le champ d’honneur.

Il a insisté sur le fait que la réussite des réformes éducatives repose sur leur appropriation par les encadreurs pédagogiques et les enseignants.

« Vous avez la responsabilité de vous approprier les contenus pour les relayer efficacement dans vos structures respectives », a-t-il souligné.

La conférence sera marquée par des communications, des travaux de groupe, des simulations, ainsi que des échanges en plénière.

Les participants aborderont également les aspects pratiques du Cadre d’orientation de la formation continue et de l’encadrement pédagogique (COFCEP), ainsi que des modules sur les métiers de l’éducation.

Agence d’Information du Burkina

AIO/bak