Koulsé/Conférence publique : la CN-CES mobilise les forces vives à Kaya

Kaya, 24 octobre 2025 (AIB)- Basolma Bazié, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel (CN-CES), a animé, le 25 octobre 2025 à Kaya, une conférence régionale sur l’ancrage de la Confédération des États du Sahel (AES). Ce cadre d’information et de mobilisation autour des missions de l’institution a réuni les forces vives de la région des Koulsé.

S’inscrivant dans le cadre d’une série de tournées à travers le pays, cette rencontre visait, selon M. Bazié, à rapprocher l’institution des populations et à renforcer l’appropriation citoyenne du projet de l’AES, porté par les chefs d’État du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Cette conférence de plus de quatre heures a permis de présenter la CN-CES, de dévoiler ses huit missions articulées autour des trois axes majeurs de l’AES : la diplomatie, la défense et le développement, ainsi que de faire le point des acquis tout en recueillant les préoccupations des forces vives locales.

Dans son message introductif, le président de la CN-CES a rappelé l’historique de la colonisation et souligné les enjeux de la lutte pour la souveraineté des pays membres de l’AES. Il a appelé à une mobilisation accrue et à un engagement collectif autour des idéaux de la Confédération.

Les différents intervenants, à la suite du colonel-major Z. Blaise Ouédraogo, gouverneur de la région des Koulsé, ont salué l’initiative de la CN-CES et exprimé leur adhésion totale aux aspirations communes des peuples du Sahel. Les préoccupations soulevées ont toutes reçu des réponses jugées satisfaisantes.

La rencontre de Kaya s’est tenue après celles organisées à Ziniaré et Dori, poursuivant ainsi la dynamique nationale de vulgarisation du projet confédéral.

Agence d’information du Burkina

AIO/ata