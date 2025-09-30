Koulsé/Cohésion Sociale : une conférence publique pour rappeler le rôle et la place du musulman

Kaya, 27 septembre 2025 (AIB)-La Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) de la région des Koulsé a organisé, le 27 septembre 2025 à la salle polyvalente de Kaya, une conférence publique régionale sous le thème « Cohésion sociale : place et rôle du musulman ». Cette rencontre, ouverte par une lecture coranique, a rassemblé des personnalités administratives, religieuses et communautaires.

Patron de la cérémonie, le Gouverneur de la région des Koulsé, le Colonel-Major Zoewendmanégo Blaise Ouédraogo, a salué cette initiative, estimant qu’elle contribue à l’éveil des consciences sur les enjeux de la cohésion sociale et du vivre-ensemble. Il a exprimé l’espoir que chaque participant devienne un ambassadeur de la paix et de la fraternité.

Les communications présentées ont abordé divers aspects du rôle du musulman dans la société. Dr Tidiane Ouédraogo a insisté sur la solidarité, le respect des autres et l’importance de l’éducation, rappelant que l’islam recommande la coexistence pacifique et l’amour du prochain, au-delà des différences religieuses. Cheick Mohamed Lamine Démé a réfuté l’assimilation erronée du Djihad au terrorisme, précisant que le véritable Djihad est un combat pour la paix, la cohésion et la défense de la patrie. Dans le même esprit, l’imam Abdou Samad Ouédraogo a souligné la nécessité pour les six communautés musulmanes de parler d’une seule voix afin de promouvoir un message d’unité, de solidarité et de paix. Quant à Cheick Abdou Rahamané Sawadogo, il a affirmé que la paix est un préalable essentiel à l’exercice de la foi, appelant les musulmans à aimer le Burkina Faso et à s’engager activement pour son développement.

Cette conférence, qui a mis en lumière la contribution des musulmans à la cohésion sociale et au patriotisme, a été largement saluée par les participants comme un cadre de réflexion fécond pour bâtir un Burkina Faso pacifique et prospère.

