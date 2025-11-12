Koulpelogo/Yargatenga : La Police nationale passe le témoin à la Gendarmerie nationale

Ouargaye, 10 nov. 2025 (AIB)- La cérémonie de transfert de compétence entre la Police nationale et la Gendarmerie nationale de Yargatenga a eu lieu lundi, dans une atmosphère empreinte d’émotion et de reconnaissance, symbolisée par la remise des clés des locaux de la police à la Gendarmerie, marque une nouvelle étape dans le cadre de la sécurité des citoyens de la commune de Yargatenga.

Le président de la délégation spéciale de Yargatenga, Jean Saré a exprimé sa gratitude envers la police de sa commune avec à sa tête le capitaine de police Fidèle Tiendrebeogo pour leur engagement sans faille dans la lutte contre le terrorisme et leur collaboration avec la population pour la délivrance des actes administratifs.

« Au nom de toute la population de Yargatenga, nous vous remercions pour votre dévouement et votre professionnalisme depuis votre arrivée », a-t-il déclaré, soulignant l’impact positif de la Police dans la commune.

La Gendarmerie, récemment installée à Yargatenga, a été accueillie par les autorités locales avec enthousiasme. L’adjudant-chef, Sonié Benaon, commandant de la nouvelle brigade de gendarmerie, a pris la parole pour remercier la population pour leur accueil chaleureux et a appelé à une collaboration active. « L’union des forces et la coopération avec la population sont des éléments essentiels pour réussir notre mission », a-t-il indiqué.

Le directeur provincial de la police du Koulpelogo, le Commissaire principal Éric Sawadogo, a également salué le travail accompli par la police à Yargatenga, rappelant que le capitaine de police Fidèle Tiendrebeogo a été désigné meilleur policier de l’année 2023 par les autorités du pays.

« Le Commissariat de Yargatenga a fait des progrès notables dans la reconquête du territoire et la sécurisation de la commune », a-t-il ajouté.

Le chef de la délégation de l’État-major général de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Adama Sawadogo, a exprimé sa satisfaction quant à l’accueil réservé à la Gendarmerie, insistant sur l’importance de la collaboration entre les forces de sécurité et la population. « C’est avec cette coopération que nous parviendrons à garantir la paix et la sécurité dans le pays », a-t-il conclu.

La cérémonie s’est terminée par la remise symbolique des clés des locaux à la Gendarmerie, marquant ainsi la fin de l’ère policière à Yargatenga et l’entrée en fonction de la Gendarmerie, dans un contexte de coopération renforcée pour le bien-être de la population.

Rappelons qu’a Ouargaye, la Gendarmerie nationale a aussi a transféré le commandement à la police nationale le Samedi 8 novembre 2025.

Agence d’information du Burkina

BP/bbp