Koulpelogo : Un vélo, des fournitures et 50 000 F CFA offerts à l’élève COMPAORÉ Sidbé Emmanuel*

*Ouargaye , 17 juillet 2025 (AIB) – À l’occasion de la journée provinciale de d’information et d’orientation des élèves et étudiants du koulpélogo, l’élève COMPAORÉ Sidbé Emmanuel, meilleur élève au BEPC avec 19, 27 de moyenne a été récompensé par un don composé d’un vélo, d’un sac, de fournitures scolaires et d’une enveloppe de 50 000 F CFA. Ce don a été remis par le Haut Commissaire Saïdou Ouedraogo le jeudi 17 juillet 2025*

La cérémonie s’est tenue ce jeudi à Cinkancé dans la commune de Yargatenga ce jeudi 17 juillet 2025, en présence de plusieurs responsables éducatifs et partenaires de l’école.

Selon le Haut Commissaire, ce geste vise à encourager l’excellence et à soutenir les efforts des élèves brillants.

« Nous sommes fiers de ce résultat qui honore non seulement l’élève mais aussi tout le système éducatif de notre localité », a déclaré le haut Commissaire Ouedraogo, invitant les autres élèves à prendre exemple sur Emmanuel.

De son côté, le lauréat a exprimé sa reconnaissance et promis de poursuivre ses efforts : « Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu. Cette récompense me motive à travailler encore plus pour l’avenir », a-t-il affirmé avec émotion.

Il faut noter que l’élève COMPAORÉ Sidbé Emmanuel figure parmi les meilleurs candidats au niveau national pour cette session de 2025 du BEPC avec sa moyenne de 19,27.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

BP/ATA