Koulpélogo/SRC 2025 : Trois représentants qualifiés pour la SNC 2026 à l’issue des phases régionales à Tenkodogo

Ouargaye Le 24 sept. 2025 (AIB)- Trois représentants du Koulpélogo défendront les couleurs de la province à la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026 à l’issue des phases régionales à Tenkodogo. Les représentants de la province compétiront en lutte, slam et cuisine.

À l’issue des prestations, trois représentants défendront les couleurs du Koulpélogo à la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026. Il s’agit des lutteurs, de M. KOARA Nabonswendé Archange (Slam) et de Mlle NIKIEMA Chérifa (Art culinaire – catégorie Boisson).

Le Directeur provincial de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Patouinewende Belem, a fellicité les lauréats et les a exhortés à représenter dignement la province lors de la phase finale à Bobo-Dioulasso en 2026.

Il a par ailleurs salué l’engagement de tous les autres participants non qualifiés et adressé une mention spéciale à la Troupe Tékalé de l’École Gorgo de Yargatenga qui, pour sa première participation, a obtenu la deuxième place en danse traditionnelle (pool jeune).

M. belem a exprimé toute sa reconnaissance aux encadreurs, accompagnateurs et partenaires qui ont contribué à ce succès collectif.

Agence d’Information du Burkina

