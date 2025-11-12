Koulpelogo/ Soudougui : La session budgétaire se tient sous le sceau de la reconnaissance

Ouargaye, 12 nov. 2025 (AIB)- La commune de Soudougui a abrité mercredi, une session budgétaire à la salle des réunions de la mairie, présidée par le président de la délégation spéciale (PDS), Nebgniga Ouedraogo. Cette session qui consacre l’adoption du budget primitif 2026, a été une occasion la remise de certificats de reconnaissance aux agents du secteur de la santé et de l’éducation, ainsi que par la célébration des départs à la retraite de certains agents de la commune.

Dans son discours d’ouverture, le PDS a salué et rendu hommage aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), ainsi qu’à la population et à l’ensemble des administrations de la commune de Soudougui. Il a exprimé sa gratitude pour leur bravoure, leur détermination et leur courage face aux nombreux défis, notamment l’insécurité persistante dans la région. Monsieur Nebgniga a rappelé que malgré ces difficultés, les acteurs de la commune ont toujours œuvré pour le bien-être de la population. Il a encouragé tout un chacun à renforcer la solidarité et la cohésion pour ramener la paix dans la localité.

Au cours de la session, huit agents ont été honorés par un certificat de reconnaissance pour leur contribution remarquable aux secteurs de la santé et de l’éducation. Parmi eux, un certificat a été décerné au Commissariat de Police en fin de mission à Soudougui, après trente-huit (38) années de loyaux services à la population.

L’infirmier chef de poste du Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) de Soudougui, KOÏTA Niamangolo s’est exprimé au nom des bénéficiaires pour remercier la délégation spéciale et l’ensemble de la population pour cette reconnaissance. Il a promis de continuer à servir la communauté avec dévouement pour soulager les besoins de la population.

La cérémonie a été un moment fort de célébration du dévouement des agents publics et a souligné l’engagement constant des acteurs de la commune dans des conditions souvent difficile.

Agence d’information du Burkina

BP/bbp