Koulpelogo/Sablogo : Deux éléphants signalés sur la RN17, la prudence recommandée

Ouargaye, 29 sept. 2025 (AIB)-Deux éléphants ont été aperçus dans l’après-midi du dimanche 28 septembre à Sablogo, aux abords du grand pont situé sur la route nationale n°17, entre Lalaye et Moaga, a appris l’AIB de sources locales.

Selon les services forestiers, la présence de ces pachydermes dans la zone correspond à leur itinéraire habituel.

Ils recommandent toutefois aux populations riveraines et aux usagers de la route de faire preuve de prudence et de vigilance, en évitant tout contact avec ces animaux sauvages, susceptibles de devenir agressifs.

Les services compétents invitent également les habitants à signaler toute dégradation de champs ou de biens provoquée par les éléphants, afin que des mesures appropriées puissent être prises.

Agence d’information du Burkina

BP/ata