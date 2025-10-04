Burkina-Rentrée-Scolaire

Koulpélogo/Rentrée scolaire : Les autorités provinciales échangent avec les PDI logées dans les écoles

Ouargaye, 1er oct. (AIB)- Le haut-commissaire de la province du Koulpélogo, Saïdou Ouédraogo, a conduit mercredi, une délégation dans plusieurs établissements scolaires de Ouargaye, à l’occasion de la rentrée des classes. L’objectif était de constater l’effectivité de la reprise et échanger avec les personnes déplacées internes (PDI) installées dans ces lieux.

De la circonscription d’éducation de base à l’école primaire centre « C », en passant par la direction provinciale des enseignements post-primaire et secondaire, le CEG de Ouargaye « A », le lycée départemental et l’école primaire centre « C », le constat était similaire. Les autorités ont dialogué avec les PDI pour la libération de quelques salles de classe, encouragé les enseignants et recueilli les difficultés rencontrées.

Selon le Haut-commissaire, Saïdou Ouédraogo, cette démarche vise à « créer un cadre favorable » au bon déroulement de l’année scolaire, malgré les défis sécuritaires et humanitaires.

Les échanges se sont déroulés dans une ambiance conviviale, avec la volonté affichée par les acteurs d’apporter chacun sa contribution à la réussite de la rentrée scolaire dans la province.

