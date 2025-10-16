Koulpelogo/ Ouargaye : Les autorités communales visitent le poste de santé avancé de Lerghin

Ouargaye, le 16 oct. 2025 (AIB) – Les autorités communales de Ouargaye, conduites par le président de la délégation spéciale, Mahamadou Soulama, ont effectué, ce jeudi 16 octobre 2025, une visite au poste de santé avancé (PSA) de Lerghin, situé au secteur 3 de la commune.

L’infrastructure a été réalisée grâce au projet Réponse d’urgence en santé intégrée des personnes déplacées internes et populations hôtes (RUSI-PDI-PH), avec l’appui financier de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon le médecin-chef du district sanitaire de Ouargaye, le Dr Morou Nikièma, ce poste de santé vient renforcer l’accès aux soins de santé de qualité pour les populations locales et les personnes déplacées internes.

« Nous sommes très contents ce matin, car les infrastructures et les équipements prévus permettront aux agents affectés ici d’assurer une meilleure prise en charge des populations », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs précisé que les soins sont entièrement gratuits jusqu’au 31 décembre 2025 pour tous, notamment les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes, les personnes âgées et les adultes.

De son côté, le président de la délégation spéciale, Mahamadou Soulama, a salué l’initiative qui, selon lui, contribuera à améliorer l’offre de soins dans la commune.

« L’accès aux soins de santé n’est pas toujours aisé dans la commune de Ouargaye. Ce poste de santé avancé vient donc soulager la population et les personnes déplacées internes que nous accueillons », a-t-il indiqué.

Il a également adressé ses remerciements à l’OMS et à l’ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement.

Pour les bénéficiaires, cette réalisation est un véritable soulagement.

« Nous sommes très contentes d’avoir ce poste de santé, car depuis notre déplacement il était difficile d’accéder à des soins. Aujourd’hui, c’est plus facile et nous remercions les autorités, les agents de santé et les partenaires. », s’est réjouie une résidente du secteur 3, Noukoubri Amsétou.

Le poste de santé avancé de Lerghin permettra ainsi d’améliorer significativement la couverture sanitaire de la commune de Ouargaye, au profit des populations hôtes et déplacées.

