Koulpelogo : Le nouveau directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle installé

Ouargaye, 21 oct. 2025 (AIB)- La Direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Koulpelogo a un nouveau responsable depuis ce mardi 21 octobre 2025. M. Balawendé François Tarama a été officiellement installé et remplace à ce poste M. Alexis Kiema qui a dirigé cette structure pendant trois ans et dix jours.

La cérémonie de passation de service s’est déroulée dans la salle de réunion du Haut-Commissariat à Ouargaye, en présence des autorités administratives et éducatives de la province. L’événement a été présidé par le haut-commissaire du Koulpelogo, qui a salué l’engagement et le travail accompli par M Kiema durant son mandat.

Le nouveau directeur provincial, Balawendé François Tarama, a exprimé sa gratitude envers les autorités et a promis de continuer à œuvrer pour l’amélioration de la qualité de l’éducation dans la province.

Cette passation de service marque un nouveau chapitre pour le secteur éducatif du Koulpelogo, avec de nouvelles perspectives sous la direction de M-Balawendé François Tarama.

Agence d’information du Burkina

