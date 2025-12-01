Koulpélogo : Le nouveau CCEB s’engage à servir avec tous ses collaborateurs dans la transparence

Ouargaye, 1er déc. 2025 (AIB) – Le nouveau Chef de la Circonscription d’Éducation de Base (CCEB) de Ouargaye, Armand Noukoubri, a affirmé lundi lors de son installation sa disponibilité à travailler dans un esprit de collaboration, de transparence et de communication avec tous les acteurs éducatifs.

Le nouveau CCEB, Armand Noukoubri, a salué le travail « remarquable et engagé » accompli par son prédécesseur, tout en félicitant celui-ci pour sa promotion à la tête de la direction provinciale.

Il a appelé chacun à rester mobilisé pour relever les défis du secteur et promouvoir une année scolaire réussie.

M. Noukoubri a également rendu hommage aux enseignants, au personnel administratif, aux partenaires de l’éducation, aux autorités coutumières et religieuses, ainsi qu’aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur contribution à la continuité du service.

Armand Noukoubri succède à M’Balawendé François Tarama, récemment nommé Directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Koulpélogo.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Ouargaye, Mahamadou Soulama, a rappelé les performances enregistrées sous la direction du Chef CEB sortant, notamment les taux de réussite de 97,62 % en 2023-2024 et 98,4 % en 2024-2025.

Il a salué ces résultats obtenus malgré un contexte sécuritaire difficile et a encouragé M. Tarama dans ses nouvelles fonctions provinciales.

S’exprimant au sujet du nouveau responsable de la CEB, le PDS a dit nourrir une grande confiance en ses compétences et en sa capacité à poursuivre la dynamique positive observée au sein de la circonscription.

La cérémonie s’est achevée par un appel à la paix, à la cohésion sociale et au renforcement du système éducatif dans la province du Koulpélogo.

