Koulpélogo : Le CICR soutient 2000 ménages vulnérables avec une aide alimentaire

Ouargaye, 22 oct. 2025 (AIB)- Dans le cadre de ses activités humanitaires, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) a distribué des vivres à 2000 ménages vulnérables dans la province du Koulpélogo. L’aide alimentaire, comprenant des sacs de mil, de haricots, de riz, de l’huile en bidon et du sel, vise à soulager les souffrances des déplacés internes et des populations qui sont dans le besoin.

500 ménages bénéficiaires à Ouargaye

La commune de Ouargaye, affectée par la crise des déplacés internes, a reçu une aide ciblée avec la distribution de kits alimentaires à 500 ménages. Chaque ménage a reçu un kit composé de 50 kg de mil, 25 kg de riz, 25 kg de haricots, 10 litres d’huile et 1 kg de sel. Lors de la remise de l’aide, le président de la délégation spéciale de Ouargaye, Mahamadou Soulama, a salué l’engagement constant du CICR en faveur des populations locales, soulignant que ce soutien est crucial pour améliorer les conditions de vie des déplacés internes et des personnes vulnérables.

Soutien aux populations de Sangha

À Sangha, le CICR a distribué 1500 kits alimentaires supplémentaires aux personnes vulnérables, y compris aux déplacés internes. Chaque kit contenait les mêmes denrées que ceux distribués à Ouargaye, et la distribution s’est étendue sur quatre jours. Des jeunes volontaires ont activement contribué à faciliter cette opération.

Les actions du CICR témoignent de son engagement indéfectible à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables, notamment les déplacés internes, dans une province en proie à des défis humanitaires considérables. Selon le Secrétaire général du Comité provincial de la Croix-Rouge du Koulpélogo, Armand Noukoubri, ce soutien est un geste important qui vient une nouvelle fois soulager les populations. Cette distribution de vivres marque la troisième intervention du CICR dans la commune de Ouargaye en 2025.

