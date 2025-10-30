BURKINA-KOULPÉLOGO-CAMPAGNE-DÉPISTAGE-CANCER

Koulpelogo : Lancement d’une campagne de dépistage du cancer du cole de l’utérus et du sein à Soudougui

Ouargaye, 29 octobre 2025 (AIB) – Plus de 100 femmes de la commune de Soudougui ont bénéficié ce mercredi, d’un dépistage du cancer de l’utérus et du sein. Cette initiative, qui vise à renforcer la prévention et la lutte contre ces maladies, a lieu au CSPS de la Commune.

L’opération a permis à de nombreuses femmes de passer des tests essentiels dans un cadre sécurisé et propice à la sensibilisation. En effet, elle a contribué à la détection précoce des cancers, souvent mortels lorsqu’ils sont diagnostiqués tardivement. Le dépistage a été un moment clé pour les participantes, soulignant la volonté des autorités locales de promouvoir la santé publique, particulièrement la santé féminine.

Dans son allocution, l’infirmier chef de poste, Niamangolo Koita, a exprimé sa satisfaction quant à la mobilisation des femmes et a salué l’engagement de toute son équipe.

« C’est une grande fierté pour nous de participer à cette démarche de sensibilisation et de prévention. Nous espérons que ce programme de dépistage sera le début d’un changement dans les habitudes de santé de nos populations », a-t-il déclaré.

Cette première action de dépistage est une réponse aux préoccupations croissantes concernant le cancer du sein et de l’utérus, qui affectent de nombreuses femmes à travers le pays. Les autorités locales comptent sur la poursuite de ces initiatives pour permettre à davantage de femmes de bénéficier de ces services vitaux.

Le CSPS de Soudougui, en collaboration avec les autorités sanitaires, entend continuer à mettre en place des actions de sensibilisation et de dépistage pour lutter contre ces cancers qui restent une priorité de santé publique.

Agence d’information du Burkina

YP/bp/bbp