Koulpelogo : Lancement des Journées Pédagogiques : Une occasion d’échanges et de réflexion pour les enseignants

Ouargaye 21 oct. 2025 (AIB)– La province du koulpelogo a officiellement lancé ses journées pédagogiques, un événement majeur qui réunit tous les professeurs des lycées et collèges pour quatre jours d’échanges et de réflexion. Cette conférence, ouverte lundi par le Haut-commissaire de la province, Saïdou Ouédraogo, vise à créer une plateforme de dialogue sur les réformes éducatives et à discuter des nouvelles orientations pédagogiques.

Dans son message, le directeur provincial de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Koulpelogo, Jacob Segda, a exprimé sa satisfaction de voir un tel rassemblement de professionnels de l’éducation, soulignant l’importance de ces journées pour le développement de la qualité de l’enseignement dans la province.

« Ces journées pédagogiques sont un moment privilégié pour nos enseignants de se réunir, d’échanger autour des thèmes importants qui façonnent notre système éducatif, tout en discutant des nouvelles réformes mises en place à l’échelle nationale », a-t-il déclaré.

Au programme, des communications sur les réformes des curricula scolaires récemment adoptés, suivies de discussions et d’échanges entre les participants occuperont les participants. Ces derniers auront l’occasion de réfléchir ensemble sur l’avenir de l’éducation dans la province, en particulier en ce qui concerne l’adaptation des pratiques pédagogiques aux défis contemporains.

Les journées pédagogiques, qui se poursuivront jusqu’à vendredi 24 octobre 2025, offrent également un cadre pour aborder les enjeux du plan national de réforme éducative, permettant ainsi aux enseignants de contribuer activement à la mise en œuvre des politiques gouvernementales.

Les débats, qui se tiennent dans une ambiance de collaboration et de partage d’expérience, ont pour objectif d’apporter des solutions concrètes aux défis rencontrés par les enseignants dans leur pratique quotidienne.

Ils se concentreront également sur la manière de renforcer les capacités des formateurs, en particulier dans le domaine de la formation professionnelle et technique, essentiel à la préparation des jeunes aux réalités du marché du travail.

Les journées pédagogiques constituent ainsi une initiative essentielle pour assurer une éducation de qualité, adaptée aux besoins de la société, et pour renforcer l’engagement des enseignants dans la mise en œuvre des réformes éducatives.

Cet événement illustre la volonté des autorités locales d’encourager la participation active de la communauté éducative dans l’évolution de l’enseignement dans la province du koulpelogo, tout en favorisant un échange d’idées constructives pour améliorer la formation des jeunes générations.

Le président de la délégation spéciale de Ouargaye, Mahamadou Soulama, a aussi souhaité la bienvenue à tous les participants pour cet événement.

Agence d’Information du Burkina

