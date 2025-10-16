Koulpelogo : La conférence pédagogique de la CEB de Ouargaye ouverte sous le signe de l’engagement et de l’innovation

Ouargaye, le 15 oct. 2025 (AIB) – La conférence pédagogique de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Ouargaye a été officiellement ouverte, ce mercredi 15 octobre 2025, par le Président de la Délégation spéciale de Ouargaye, Mahamadou Soulama. Cette rencontre vise à renforcer les compétences des enseignants en vue d’une éducation de qualité adaptée aux mutations du système éducatif burkinabè.

Dans son allocution d’ouverture, le Préfet a procédé à la lecture du discours du Ministre de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle, avant de déclarer ouverte la conférence. Il a salué la résilience, l’engagement et le dévouement des acteurs du monde éducatif, qui œuvrent pour la réussite scolaire malgré les défis sécuritaires.

Le Directeur provincial en charge de l’éducation, Alexis Kiema a, pour sa part, rappelé l’importance du réveil et de l’engagement des enseignants face aux profondes mutations que connaît le système éducatif national. Il a indiqué que depuis plusieurs années, une réforme fondée sur l’approche pédagogique intégrative (API) est mise en œuvre afin de rendre les apprentissages plus pertinents et en phase avec les besoins des apprenants et de la société.

Selon M. Kiema, l’année scolaire 2024-2025 introduit de nouvelles innovations pédagogiques nécessitant la mise à niveau des enseignants. La conférence de Ouargaye se veut ainsi un cadre d’échanges, de formation et de partage d’expériences pour une meilleure prise en charge pédagogique des élèves.

Le Directeur provincial a salué le courage et le sens du devoir des enseignants, tout en exprimant la reconnaissance de l’administration pour leur engagement constant. Il a enfin remercié les organisateurs, les partenaires techniques et financiers ainsi que le Président de la Délégation spéciale pour leur accompagnement au profit de l’éducation dans la province.

Agence d’Information du Burkina

BP/bbp