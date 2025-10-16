Koulpélogo/Dourtenga : la conférence pédagogique annuelle des enseignants officiellement lancée

Ouargaye, Le 15 oct. 2025 (AIB)- Le lancement officiel des travaux de la conférence pédagogique annuelle des enseignants de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Dourtenga, dans la province du Koulpélogo a eu lieu ce mercredi 15 octobre 2025 . La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Président de la Délégation spéciale (PDS) de la commune, Derra Nasser, en présence des responsables éducatifs, des partenaires et des acteurs du monde scolaire.

Placée sous le thème de la mise en œuvre des réformes éducatives et de l’appropriation des innovations pédagogiques, cette rencontre annuelle offre un cadre d’échanges et de renforcement des capacités aux enseignants en vue d’améliorer la qualité des apprentissages dans les écoles de la circonscription.

Dans son mot d’ouverture, le PDS a salué la résilience et la dévotion du corps enseignant de Dourtenga face aux multiples défis auxquels le système éducatif est confronté. Il a également félicité la CEB pour les résultats satisfaisants obtenus au cours de l’année scolaire écoulée, signe de l’engagement et du professionnalisme des enseignants.

Abordant le thème de la conférence, M. Derra a exprimé toute son adhésion à la démarche des enseignants, notamment à travers l’implémentation de l’anglais à l’école primaire, une innovation qu’il a jugée essentielle pour préparer les élèves à un environnement éducatif et professionnel de plus en plus ouvert sur le monde.

Pour sa part, le Chef de la CEB de Dourtenga M. Armand Noukoubri a rappelé que ces assises constituent un moment fort de concertation et d’évaluation des pratiques pédagogiques, mais aussi une occasion pour les enseignants de mutualiser leurs expériences afin de relever les défis liés à la réussite scolaire.

La conférence, qui se tient du 15 au 18 octobre 2025, connaîtra la participation de l’ensemble des enseignants des écoles publiques et privées de la circonscription, répartis sur plusieurs sites de travail thématiques.

Durant quatre jours, les participants aborderont diverses communications et travaux de groupes autour des réformes éducatives, de la pédagogie active, de l’enseignement des langues, ainsi que des stratégies d’amélioration du rendement scolaire.

Agence d’information du Burkina

AL/bp/bbp