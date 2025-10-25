Burkina-Koulpélogo-Distribution-Kits-Elèves-Communautés

Koulpélogo : Distribution de kits scolaires à ouargaye pour les élèves déplacés et les communautés vulnérables

Ouargaye, 23 oct. 2025 (AIB) – L’ONG Concern Worldwide a lancé jeudi, une initiative de distribution de 2 000 kits scolaires dans la commune de Ouargaye, située dans la province du Koulpélogo, région du Nakambé. Cette action vise à soutenir les enfants vulnérables, en particulier les élèves déplacés internes, dans un contexte marqué par des déplacements massifs causés par l’insécurité.

Le projet, intitulé « Réponse d’urgence pour couvrir les besoins en Éducation et en Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) des élèves déplacés et des hôtes affectés par les mouvements de population dans la province du Koulpélogo », est mené en partenariat avec la Direction Provinciale de l’Éducation Pré-scolaire, Primaire et Non Formelle du Koulpélogo (DPEPNF). Il cherche à répondre aux besoins éducatifs et sanitaires urgents dans cette région.

La distribution des kits scolaires a débuté le 22 octobre 2025 et se poursuivra jusqu’au 24 octobre. Ces kits, contenant des fournitures scolaires essentielles, sont destinés à 2 000 élèves, dont la majorité sont des enfants déplacés et des familles vulnérables. Le projet vise à alléger les coûts pour les parents, souvent incapables de financer les fournitures scolaires en raison des conditions de crise.

En plus de la distribution, des travaux de réhabilitation d’infrastructures sont prévus, notamment la réhabilitation de 6 latrines et de 6 points d’eau dans les écoles, ainsi que la construction de 4 blocs de latrines et de 8 classes temporaires pour améliorer l’accès à l’éducation et réduire l’encombrement dans les écoles.

Des formations sur les violences basées sur le genre (VBG) et un soutien psychosocial seront également offerts aux enseignants afin de renforcer leurs capacités dans le cadre de la crise et les aider à mieux accompagner les élèves.

Le vice-président de la délégation spéciale de la commune de Ouargaye, Nazaire Zombré, a exprimé sa gratitude pour cette aide, soulignant que beaucoup de familles ne peuvent pas fournir les équipements scolaires nécessaires en raison des déplacements. Il espère que cette initiative bénéficiera à tous les élèves des écoles primaires de la commune.

Pour le chef du projet, Docteur Moussa Guélbéogo, cette initiative représente un effort collectif pour soulager les familles et enfants dans une période difficile.

« Nous sommes fiers de pouvoir répondre aux besoins urgents des enfants déplacés et vulnérables, en leur offrant non seulement des fournitures scolaires, mais aussi en contribuant à la réhabilitation de l’infrastructure scolaire. Ce projet démontre l’importance de la solidarité et de l’engagement de tous les acteurs locaux et humanitaires. Nous espérons que cette action aura un impact positif durable sur la communauté et permettra à chaque enfant de continuer son parcours éducatif dans de meilleures conditions », a-t-il déclaré.

Cette action fait partie d’un effort plus large pour soutenir les élèves déplacés et les communautés hôtes, en renforçant l’accès à l’éducation et en améliorant les conditions de vie dans les écoles. L’ONG Concern Worldwide, en collaboration avec les partenaires locaux, met l’accent sur l’importance de l’éducation pour offrir de l’espoir aux enfants même en cette période difficile.

Agence d’information du Burkina

BP/bbp