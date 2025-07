Nakambé-Koulpélogo-Œuvre sociale-Don

Koulpélogo : Des vivres et un drone de surveillance pour les VDP et PDI de Comin-Yanga

Ouargaye, 12 juillet 2025 (AIB) – Un donateur anonyme a offert deux tonnes et demie de riz ainsi qu’un drone de surveillance aux VDP et PDI de la commune de Comin-Yanga. La cérémonie de remise du don a eu lieu à Tenkodogo, le samedi 12 juillet 2025.

Ce samedi 12 juillet 2025, les VDP et PDI de la commune de Comin-Yanga, dans la province du Koulpélogo, ont reçu un don composé de deux tonnes et demie de riz et d’un drone de surveillance. Ce don est l’œuvre d’un donateur anonyme, fils de la province.

Selon le président de l’Association Comin-Yanga ma Commune, Nassirou Idani, représentant le donateur, c’est un geste qui traduit la volonté d’assister ces personnes dans le besoin. Il a ainsi lancé un appel aux filles et fils du Koulpélogo à s’unir et à parler le même langage dans l’intérêt de la province. Pour lui, l’heure n’est plus aux accusations, mais à des actions fortes et coordonnées pour le bien de la province.

Nassirou Idani a remercié les autorités provinciales, les FDS et les VDP dans son message, tout en demandant plus d’actions sur le terrain pour la reconquête du territoire.

Le haut-commissaire, Saïdou Ouédraogo, a exprimé toute sa reconnaissance au donateur à travers son représentant.

Il a également invité la population à faire preuve de plus de vigilance et à renforcer la collaboration avec les différentes forces.

Agence d’information du Burkina (AIB)

BP/ATA