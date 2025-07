BURKINA-SANGUIE-TENADO-KOUKOULDI-EXCELLENCE-SCOLAIRE

Koukouldi : Un élan pour l’avenir par la célébration de l’excellence scolaire

Koukouldi, 27 juil. 2025 (AIB) – Le village de Koukouldi dans la commune de Tenado, province du Sanguié, a vibré samedi au rythme de la célébration de l’excellence scolaire, grâce à l’Association « DJE GNIN », a constaté l’AIB.

Loin d’une simple remise de prix, cet événement a été une véritable déclaration, celle de l’importance capitale de l’éducation et de l’engagement communautaire pour forger un avenir meilleur pour les jeunes de la commune.

Sous le patronage de personnalités influentes telles que le président de la Commission nationale de la confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié, accompagné du ministre de la Justice, Me Edasso Rodrigue Bayala, et du représentant du PDS, Simon Pierre Bazé, la cérémonie a insufflé une nouvelle dynamique.

Leur présence a souligné l’engagement des hautes sphères envers la jeunesse de Koukouldi, transformant cette célébration locale en un événement de portée plus large. L’émotion était palpable lorsque les dix meilleurs élèves aux examens du CEP et du BEPC, ainsi que les lauréats des classes intermédiaires et les premières filles de chaque école et du collège, ont été honorés.

Ces jeunes talents, symboles de persévérance et de réussite, ont reçu des kits scolaires et des vélos, des outils concrets pour poursuivre leur parcours éducatif.

Et le chef de la circonscription d’éducation de base de Tenado, Lassané Yelemou, de dire : « Plus qu’une récompense matérielle, ces gestes sont un puissant message d’encouragement, les incitant à viser toujours plus haut ».

De même, les enseignants du CM2, véritables piliers de la réussite des élèves, n’ont pas été oubliés. Leurs efforts ont été salués par des attestations de reconnaissance, soulignant leur rôle indispensable dans la formation des générations futures.

Au-delà de l’éducation, l’événement a mis en lumière la richesse des talents locaux. Des personnalités engagées comme Faustin Bamouni, Abraham Bado, Yvette Bationo et Théophile N’Do, ont parrainé d’autres activités essentielles telles que la promotion de la santé et le cyclisme, démontrant la diversité des initiatives visant au bien-être de la communauté.

Le président de l’Association « DJE GNIN », Jules Bationo, a exprimé sa profonde gratitude envers tous les acteurs de l’éducation. Son discours a résonné comme un appel vibrant à l’unité et à la mobilisation des filles et fils de Koukouldi, ainsi que de leurs amis, pour continuer à soutenir ces initiatives vitales. Il a également lancé un message fort à la jeune génération, les invitant à rejoindre l’association pour assurer une relève engagée et pérenne.

C’est cet esprit de transmission et de collaboration qui garantira la pérennité de ces actions transformatrices, a-t-il conclu.

Cette célébration de l’excellence à Koukouldi est bien plus qu’une simple tradition ; c’est un investissement dans l’avenir, une source d’inspiration pour chaque enfant et un témoignage éloquent du pouvoir d’une communauté unie pour façonner son destin, a confié le représentant du PDS.

Agence d’information du Burkina

FGB/AS/ATA