Banwa/Kouka-Éducation-Conférence-Pédagogique

Kouka : Les enseignants du primaire tiennent leur conférence pédagogique annuelle.

Kouka, 15 oct 2025(AIB) – Les enseignantes et enseignants du primaire de la circonscription d’éducation de Base de Kouka sous la houlette de Lalé Joanny Kiogo premier responsable de la circonscription se sont retrouvés à l’école primaire publique de Kouka à l’ouverture officielle de leur conférence pédagogique annuelle. Cette cérémonie a connu la présence effective du Secrétaire général de la commune de Kouka représentant le Président de la délégation spéciale en déplacement.

La circonscription d’éducation de Base de Kouka à l’instar des autres circonscriptions du Burkina Faso a marqué une halte pour leur conférence pédagogique annuelle. Cette cérémonie a connu la présence effective du premier responsable de la CEB, des enseignantes et enseignants et du secrétaire général de la commune de Kouka représentant le président de la délégation spécial qui a ouvert officiellement la conférence pédagogique.

Pendant quatre jours, les conférenciers axeront leur réflexion sur le thème suivant : « Mise en œuvre des réformes éducatives et l’appropriation des situations d’intégration ». Un thème complémentaire, tout aussi important sera également au cœur des réflexions : « Le Cadre d’orientation de la formation continue et d’encadrement pédagogique (COFCEP) ».

Ces assises permettront aux participants d’améliorer l’organisation pédagogique et de consolider la formation continue des éducateurs de terrain.

Quant à Bagré O Cyrille, secrétaire général de la commune après avoir transmis intégralement le discours d’ouverture du ministre de l’enseignement de base de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales à l’occasion de la conférence des encadreurs aux participants.

« La réussite des réformes éducatives dépend de leur appropriation par les encadreurs pédagogiques et les enseignants du préscolaire et du primaire. Vous êtes au premier rang de ce processus. En tant que participants à cette conférence, vous avez la responsabilité de vous approprier les contenus afin de le relayer efficacement dans vos différentes structures », a laissé entendre Bagré O Cyrille à l’endroit des conférenciers.

Agence d’Information du Burkina

BPL-dnk-ata