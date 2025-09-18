BURKINA-BOULKIEMDE-KOUDOUGOU-SALUBRITE-ESCADRON-GENDARMERIE-NETTOYAGE

Koudougou : une opération de salubrité renforce le lien entre civils et forces de défense

Koudougou, 18 sept. 2025 (AIB) – Un élan de solidarité citoyenne a animé la ville de Koudougou ce jeudi, avec une opération d’assainissement et de réhabilitation du site de l’escadron de la Gendarmerie nationale de Koudougou.

L’initiative qui a mobilisé les forces vives de la ville, vise à offrir un cadre de travail propre et digne aux forces de défense et de sécurité (FDS).

Impulsée par le Chargé de mission de la présidence du Faso auprès de la région de Nando, et soutenue par le commandant de l’escadron, le capitaine Aboubacar Compaoré, cette journée d’engagement a été un succès. Les participants se sont attelés au balayage et au nettoyage des lieux.

L’objectif était clair : démontrer, par une action concrète, la volonté collective de bâtir une Nation forte. Les participants, animés par un esprit d’unité, ont illustré la synergie nécessaire entre la population et ses institutions.

À l’issue de l’opération, le Capitaine Compaoré a exprimé sa gratitude. « Cette belle initiative démontre que c’est ensemble, main dans la main, que le pays des hommes intègres sera érigé en eldorado pour l’ensemble de ses filles et fils », a-t-il déclaré, remerciant de vive voix le chargé de mission de la Présidence M. Neya ainsi que l’ensemble des forces vives engagées.

Cette opération est un exemple de participation citoyenne active, renforçant le lien entre la population et les forces de défense dans un objectif commun de sécurité et de dignité.

