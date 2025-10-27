BURKINA-BOULKIEMDE-SPORT-MARACANA-FINALE

Koudougou/Tournoi maracana vacances foot : Pied d’or FC remporte la 6ᵉ édition

Koudougou, 26 oct. 2025 (AIB) – La finale de la 6ᵉ édition du tournoi maracana vacances foot s’est jouée dimanche, sur le terrain du lycée privé Alpha Sanoussa à Koudougou. Pied d’or FC a remporté le trophée face à Divino FC, après un nul (1–1) au temps réglementaire et une victoire aux tirs au but (1-0).

Le vainqueur est reparti avec 100 000 FCFA, un jeu de maillots, un ballon et le trophée. Le finaliste malheureux, Divino FC, a reçu 70 000 FCFA, un jeu de maillots et un ballon.

La directrice de la planification et de la promotion de la sécurité routière à l’ONASER et Patronne de l’édition, Samé Yaméogo Boudnoma Nina, , a salué l’initiative qui permet à sa structure de sensibiliser les jeunes aux bonnes pratiques de circulation. Elle a insisté sur le port du casque, de la ceinture, et sur la prudence sur la route.

Le représentant du parrain, Jean Vianney Bationo, a encouragé l’organisation, estimant que la compétition permet de révéler des talents et de canaliser positivement la jeunesse.

Promoteur du tournoi, Ismaël Zongo a rappelé que l’activité vise à rassembler les jeunes et à les sensibiliser sur la sécurité routière, considérée comme un défi majeur.

Le capitaine de Pied d’or FC, Vincent Rouamba, a expliqué que la victoire est le fruit de l’unité et de l’engagement de son équipe.

Placée sous le thème : « Éduquer pour une sécurité routière et une préservation de l’environnement durable », l’édition 2025 a également accueilli des activités de sensibilisation et un match de gala entre communicateurs et stylistes, soldé par un nul (1–1).

Rendez-vous est pris pour 2026, avec la 7ᵉ édition du tournoi vacances foot.

Agence d’information du Burkina

