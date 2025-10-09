BURKINA-MEDIAS-SECURITE-BUDGET-DEFENSE-COLLABORATION

Koudougou/Renforcement des capacités : médias, FDS et société civile décortiquent les budgets de défense

Koudougou, 8 oct. 2025 (AIB) – Le Conseil supérieur de la communication (CSC), en collaboration avec le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), a organisé à Koudougou, du 6 au 8 octobre 2025, un atelier de renforcement de la synergie entre médias et FDS.

Cet atelier a rassemblé une quarantaine de participants. C’est un public multisectoriel, incluant des journalistes (venus de villes comme Koudougou, Ouagadougou, Kaya, Fada, Ouahigouya, et Ziniaré), des représentants des Forces de défense et de sécurité (FDS), des responsables d’Organisations de la société civile (OSC), ainsi que des leaders religieux et communautaires. Cette diversité vise à créer un véritable espace de dialogue et de compréhension mutuelle.

La cérémonie de lancement a été rehaussée par la présence des autorités locales dont le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, le haut-commissaire du Boulkiemdé, Salimata Ouedraogo/Sanou, le président de la délégation spéciale communale de Koudougou, Amédée Paré, montrant l’importance institutionnelle de l’initiative.

C’est après Bobo-Dioulasso que Koudougou, la ville du Cavalier rouge, accueille cette session, témoignant de l’engagement à étendre ces efforts de renforcement des capacités à travers le pays.

L’objectif vise à établir une meilleure synergie entre ceux qui informent, ceux qui protègent et ceux qui représentent la base communautaire.

L’approche pédagogique de l’atelier s’est penchée sur cinq modules thématiques conçus pour apporter une expertise technique et stratégique aux participants : le cadre légal et institutionnel de la budgétisation et de la gestion des budgets de défense et de sécurité, les missions, organisation et contraintes des FDS dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, les enjeux et contenu du Pacte des médias burkinabè pour une communication de guerre contre le terrorisme, la régulation de l’information : analyse des manquements et des sanctions en période de crise ; les médias et sécurité intérieure : vers une collaboration plus efficace entre responsables de sécurité et journalistes.

L’ouverture des travaux a été marquée par une communication inaugurale percutante présentée par Dr Tonssira Myriam Corine Sanou, Conseillère au CSC.

Son intervention, intitulée « Médias, FDS et OSC : enjeux sécuritaires, synergie d’actions dans la prévention, le traitement de l’information en période de crise et promotion de la paix », a posé les jalons des discussions.

Elle a mis en exergue l’impératif d’une action concertée et responsable de la part de tous les acteurs pour naviguer dans le contexte sécuritaire actuel et contribuer efficacement à la stabilité et à la paix au Burkina Faso.

Cet atelier était sous la présidence du président du Conseil supérieur de la communication (CSC) Wendingoudi Louis Ouédraogo. La cérémonie de clôture a vu une remise d’attestations aux participants après que ceux-ci aient formulé des recommandations pour renforcer la synergie entre médias et FDS.

Agence d’information du Burkina

