Koudougou/Maracana des patriotes : le sport au service de la cohésion et du soutien aux FDS

Koudougou, 25 oct. 2025 (AIB) – L’association « Mon Faso d’abord » a organisé samedi dernier, sur le terrain de la Place de la nation de Koudougou, la finale du Maracana des Patriotes engagés, une initiative citoyenne visant à renforcer la cohésion sociale et à témoigner du soutien national aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux corps paramilitaires engagés dans la lutte contre le terrorisme.

Avant cette finale, six équipes issues des différents corps engagés se sont affrontées tout au long de la compétition pour décrocher leur place en finale.

Le dernier acte a opposé la Police nationale à la Garde de sécurité pénitentiaire (GSP).

Après un temps réglementaire soldé par un but partout, les deux réalisations ayant été inscrites en seconde période, les finalistes ont été départagés aux tirs au but.

La Police nationale l’a finalement emporté grâce à un unique tir réussi, synonyme de sacre.

Côté récompenses, le champion est reparti avec un jeu de maillots, un ballon, des médailles, la coupe du tournoi et une enveloppe de 25 000 F CFA. Le vice-champion, la GSP, a reçu un jeu de maillots, un ballon, des médailles et une enveloppe de 15 000 F CFA.

Les quatre autres équipes participantes sont reparties chacune avec un jeu de maillots et un ballon.

Présent à la cérémonie, le conseiller technique du gouverneur de la région de Nando, chargé de la jeunesse, Amidou Karambiri, a salué l’initiative au nom de l’autorité régionale.

Le promoteur du tournoi, Koudougou Alassane Zoubga, président de l’association « Mon Faso d’abord », s’est dit « très satisfait du fort engouement populaire ».

Une collecte de 32 000 F CFA a été effectuée pendant la pause pour Faso-Mêbo, à laquelle s’ajoutera la promesse d’ « une tonne de ciment » qui sera offert par l’association.

Le Maracana des patriotes se poursuivra dans la région de Nando. Il est déjà lancé à Poa, Sabou et Thiou, afin de « magnifier les FDS et renforcer la résilience sociale par le sport ».

