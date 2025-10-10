BURKINA-NANDO-EDUCATION-UNIVERSITE-NORBERT-ZONGO-RENTREE-IMMERGES

Koudougou : L’Université Norbert Zongo accueille ses nouveaux bacheliers

Koudougou, 10 oct. 2025 (AIB) – L’Université Norbert Zongo (UNZ) de Koudougou a organisé vendredi, une cérémonie officielle d’accueil des nouveaux bacheliers, marquant ainsi le début effectif des activités académiques pour l’année universitaire 2025-2026, a constaté l’AIB sur place.

L’événement, placé sous la présidence de Mme Wendkuni Awa Eugénie Maïga, présidente de l’Université, a réuni plusieurs autorités administratives, coutumières, religieuses et universitaires, dont le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré.

La cérémonie a débuté par la montée des couleurs nationales, moment de patriotisme et de cohésion, avant de faire place à une série d’interventions empreintes de reconnaissance et d’encouragement.

Dans son allocution, la présidente de l’Université Norbert Zongo a exprimé sa gratitude envers l’ensemble des autorités régionales et le ministère en charge de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour leur accompagnement constant. Elle a salué le dévouement du personnel enseignant, administratif et technique pour les efforts consentis en faveur de la normalisation des années académiques.

« Votre engagement, même pendant les périodes de repos, traduit un patriotisme remarquable », a-t-elle déclaré, tout en exhortant la communauté universitaire à poursuivre les efforts, consolider les bonnes pratiques et viser l’excellence.

Mme Maïga a également souhaité la bienvenue aux nouveaux bacheliers, les invitant à cultiver la discipline, la persévérance et l’amour du travail. « Seul le travail paie, et le travail finit toujours par payer », a-t-elle lancé, avant de formuler des vœux de réussite pour l’ensemble des étudiants et enseignants.

Pour sa part, le gouverneur de la région du Centre-Ouest, Adama Jean Yves Béré, a salué l’initiative de l’Université Norbert Zongo qui, selon lui, permet de rassembler l’ensemble du monde éducatif et les autorités autour des symboles de l’État. « En voyant ces nouveaux étudiants, j’ai presque envie de revenir à l’université », a-t-il confié avec humour, avant de féliciter la présidente pour son leadership et son engagement en faveur du civisme et du patriotisme universitaire.

Il a également reconnu les retombées positives de l’immersion patriotique obligatoire, qui a contribué à former, selon lui, « des étudiants engagés, disciplinés et respectueux des valeurs républicaines ».

Dans un élan de reconnaissance, des attestations ont été remises aux délégués des étudiants, aux enseignants, aux membres du personnel administratif et technique ainsi qu’aux représentants du conseil d’administration pour leur résilience et leur engagement dans la résorption des retards académiques.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance conviviale par une plantation symbolique d’arbres, acte fort traduisant la volonté de la communauté universitaire de contribuer à la protection de l’environnement et à la durabilité des actions menées au sein de l’Université Norbert Zongo.

Agence d’information du Burkina

