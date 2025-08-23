BURKINA-NANDO-SOS-SANG-SENSIBILISATION-SUIVI

Koudougou : L’image du Président du Faso pour galvaniser le don de sang face au pic de paludisme

Koudougou, le 22 août 2025 (AIB) – Face à la hausse alarmante des besoins en sang due à la saison des pluies et à l’augmentation des cas de paludisme, l’Association SOS Sang s’est rendue à Koudougou, vendredi, pour faire le suivi d’une campagne de sensibilisation inédite, utilisant l’image du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

L’objectif de cette initiative de l’association SOS Sang, c’est utiliser l’image du Président du Faso, qui a lui-même fait don de son sang, pour encourager la population, et en particulier la jeunesse, à s’engager dans cet acte citoyen vital.

La période de l’hivernage est un véritable cauchemar pour les centres de transfusion sanguine, confrontés à une demande croissante. Pour y faire face, l’association SOS Sang a lancé une campagne d’envergure avec un atout de taille : le geste du premier responsable du pays. Le président de l’association, Jean Bosco Zoundi, a expliqué que l’image du Président a été utilisée « pour attirer beaucoup de donneurs de sang » et « interpeller la population de Koudougou à rejoindre la famille des donneurs de sang ».

Cette initiative a reçu le soutien de plusieurs figures de proue de la région, dont le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, et le Haut-Commissaire de la province du Boulkiemdé, Salimata Ouedraogo/Sanou. Tous ont salué l’action et appelé les citoyens à la mobilisation.

Le gouverneur Béré a souligné l’importance de l’initiative, déclarant que « donner son sang, c’est sauver des vies. Ce serait bien de savoir que ce qu’on a pu donner a contribué à ce que soit sauvé son frère, son parent ou toute autre personne qui est dans le besoin. » Il a également insisté sur la valeur symbolique du geste présidentiel, le qualifiant d’ « exemple » à suivre pour l’ensemble de la population.

Du côté du Centre régional de transfusion sanguine, le Dr. Kondombo Dolores, médecin généraliste, a confirmé le besoin criard en sang. Elle a salué le soutien de SOS Sang, mais a précisé que malgré les efforts des donneurs réguliers, les stocks restent insuffisants pour couvrir la demande quotidienne.

« Le besoin augmente chaque jour. Une image vaut mille mots. Et quand on regarde l’image du président […] ça devrait galvaniser surtout la jeunesse à donner un peu de son sang, » a-t-elle insisté.

Dr. Kondombo a tenu à rassurer ceux qui hésitent encore à franchir le pas, en raison de la peur ou du stress. « Dès que vous rentrez dans la maison, on sera toujours là pour vous rassurer, » a-t-elle affirmé, rappelant que « donner son sang, dans les conditions normales, ne fait pas de mal à quelqu’un. »

En fin de compte, l’objectif de cette campagne est clair : transformer le geste symbolique du Président du Faso en un mouvement national de solidarité. Comme l’a résumé Jean Bosco Zoundi, « qui ne serait pas fier de savoir que son sang va sauver une vie ? Aujourd’hui c’est son voisin, demain ça peut être soi-même. »

Agence d’information du Burkina

BB/PB/AS/ATA