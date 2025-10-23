BURKINA-BOULKIEMDE-KOUDOUGOU-DEVELOPPEMENT-PLAN-COMMUNAL-FINANCEMENT-RECHERCHE

Koudougou : Les acteurs locaux invités à soutenir le financement du Plan communal de développement

Koudougou, 22 oct. 2025 (AIB) – La commune de Koudougou a tenu, mercredi dans la salle de conférence de la mairie, une session du cadre de concertation avec ses partenaires techniques et financiers, les opérateurs économiques, ainsi que la société civile en vue de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de son Plan communal de développement (PCD) 2025-2029.

Présidée par le président de la délégation spéciale (PDS) de Koudougou, Amédée Paré, la rencontre a permis de présenter la synthèse du nouveau PCD, dont le coût global est estimé à 11,2 milliards de francs CFA, dont 1,75 milliard pris en charge par la commune et environ 9 milliards à rechercher auprès des partenaires au développement.

Trois communications ont marqué la session. La première a porté sur la présentation du PCD et de ses quatre axes stratégiques : la valorisation des potentialités locales, le renforcement des services sociaux de base, la promotion de la cohésion sociale et de la paix, ainsi que la consolidation de la gouvernance locale.

Les deux autres communications se sont, quant à elles, focalisées sur la nécessité d’impliquer les acteurs locaux dans le financement du développement et sur les opportunités offertes par les partenariats public-privé.

Le PDS Paré s’est réjoui de la forte mobilisation et de la qualité des échanges : « Nos attentes ont été comblées, car nous avons eu une bonne participation des acteurs visés. Nous devons désormais compter sur nos propres forces pour impulser un développement endogène à Koudougou », a-t-il souligné.

Pour sa part, le représentant des jeunes,

Abdoul Aziz Zongo, a salué « une démarche inclusive » qui prend en compte toutes les couches sociales. « C’est notre PCD, et chacun a une contribution à apporter », a-t-il dit.

Les travaux se sont achevés par la formulation de recommandations visant à renforcer la participation des acteurs et la mise en place d’un comité de suivi pour veiller à la mobilisation des ressources et à la concrétisation des projets prioritaires du PCD 2025-2029.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB/AS/ATA