Koudougou/Lancement « Faso Mêbo Nando » : une initiative citoyenne pour l’autonomie et le développement régional

Koudougou, le 11 oct. 2025 (AIB) – L’initiative citoyenne « Faso Mêbo Nando » a été officiellement lancée le vendredi 10 octobre à Koudougou, chef-lieu de la région de Nando, marquant le début effectif de la production de matériaux de construction et de la réception des contributions.

Une mobilisation exceptionnelle a rassemblé les autorités administratives, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, ainsi que les représentants d’organisations de la société civile.

Présidant la cérémonie, le gouverneur de la région de Nando, Adama Jean Yves Béré, a souligné l’importance de cet événement qui matérialise la vision du chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré. Cette vision vise à accélérer le désenclavement des villes et des campagnes par la construction de routes et le développement d’un urbanisme durable et endogène.

« Aujourd’hui est un jour particulier pour la région de Nando. Nous venons effectivement de lancer le processus de confection des matériaux, notamment des pavés, et de lancer le processus de réception des dons », a déclaré le gouverneur Béré.

Il a félicité l’ensemble des acteurs pour leur mobilisation exemplaire, les exhortant à maintenir cette dynamique pour assurer la réussite totale de « Faso Mêbo » dans la région.

L’autorité régionale a ensuite lancé un vibrant appel à la population, axé sur la fierté nationale et l’autonomie. « Nous devons démontrer aux yeux du monde que nous pouvons être capables par nous-mêmes de développer notre pays, d’embellir nos villes et nos campagnes sans compter sur autrui », a-t-il dit.

Insistant sur la nécessité de l’union, le gouverneur a invité « l’ensemble des filles et des fils de la région à faire bloc autour de l’autorité régionale » pour garantir le plein succès de l’opération, fruit d’une préparation minutieuse entamée dès le mois de juillet. Il a également annoncé le lancement imminent de la pose officielle des pavés à Koudougou, l’objectif ultime étant de mailler le territoire pour étendre l’initiative à toute la région de Nando.

M. Béré a tenu à préciser que la participation physique était tout aussi essentielle : « si vous n’avez pas du matériel pour donner, si vous avez votre force physique, vous pouvez venir [en tant que volontaire] », pour être encadré par les professionnels. La contribution à la restauration des travailleurs a également été encouragée comme une forme de soutien cruciale.

La vague de solidarité à Koudougou est d’ores et déjà palpable. M. Abdoulaye Tiendrebeogo, de l’entreprise « Excellence Pavés », a illustré cet élan en mobilisant à lui seul près de vingt-quatre de ses employés, en plus d’un don matériel estimé à deux millions de francs CFA (vibreur, moules, granit, sable, ciment, gasoil, brouettes, pelles, etc.).

Le patronat de la région s’est engagé à jouer pleinement sa partition. Les « immergés » du centre Saint-Augustin qui étaient également de la partie, ont apporté une tonne de ciment, des pelles et des gants. Une délégation venue de Réo, capitale du Sanguié, a marqué sa solidarité en offrant deux tonnes de ciment.

La cuisine du site est devenue le cœur battant de la logistique, avec des femmes leaders de Koudougou, telles qu’Adjaratou Sanou, Léonie Koala et Léontine Zoma, assurant la restauration des nombreux jeunes inscrits pour participer à la production des pavés.

Une vingtaine de chefs traditionnels ont honoré l’événement de leur présence, promettant également leur soutien.

« Faso Mebo Nando » est désormais lancée, portée par une volonté régionale d’autonomie et de développement endogène, prouvant qu’ensemble, les citoyens peuvent être les architectes de leur propre avenir.

Agence d’information du Burkina

