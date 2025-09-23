BURKINA-BOULKIEMDE-KOUDOUGOU-POLICE-MUNICIPALE-TRAFIC-ENFANTS-INTERPELLATION

Koudougou : deux individus en compagnie de trois mineurs interpelés par la Police municipale

Koudougou, 22 sept. 2025 (AIB) – Les agents de la police municipale, en collaboration avec la population, ont interpellé lundi, deux individus en compagnie de trois mineurs, à la gare routière de Koudougou.

Les suspects sont accusés d’avoir tenté de faire passer trois mineurs, âgés de 12 à 15 ans, en Guinée Conakry. Les enfants, originaires de zones rurales, avaient été approchés sous de fausses promesses d’emploi.

Grâce à la vigilance des forces de l’ordre et des citoyens, les deux trafiquants présumés ont été appréhendés. Les trois mineurs ont été immédiatement pris en charge par les services de protection de l’enfance en attendant de les remettre à leurs familles.

Cette interpellation est la quatrième du genre à la gare routière de Koudougou, courant 2025. Cela souligne le danger constant que représentent ces réseaux pour les enfants vulnérables, souvent attirés par des « vendeurs d’illusions ».

La police municipale de Koudougou salue la collaboration active de la population et appelle les parents à redoubler de vigilance dans la surveillance et l’éducation de leurs enfants.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA

